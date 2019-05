SIMONA HALEP - MAGDA LINETTE ROLAND GARROS | Adversara Simonei din turul al doilea are probleme de sanatate: "Am ajuns la spital!" Dezvaluirea facuta de Magda Linette la Paris

Magda Linette a vorbit despre problemele pe care le intampina in ultima vreme.

Magda Linette, adversara Simonei Halep din turul al doilea de la Roland Garros, a vorbit pentru presa din Polonia despre problemele pe care le are in ultima vreme. Jucatoare de tenis clasata pe locul 87 WTA a trecut in primul tur la Paris de Chloe Paquet, beneficiara unui wild card, scor 3-6, 6-1, 6-2, dupa o ora si 46 de minute de joc.

Magda Linette nu traverseaza cea mai buna perioada in circuitul feminin de tenis. Ea a explicat ca se confrunta si cu niste probleme de ordin medical. Magda le-a spus jurnalistilor polonezi ca are migrene pe care le controleaza cu dificultate, iar in lipsa unui doctor pot exista chiar complicatii.

Magda Linette a dezvaluit ca a ajuns la spital

"De ceva timp am migrene. La Bogota, criza a fost atat de puternica incat am ajuns la spital. Nu se stie de ce mi se intampla. Uneori am probleme cand zbor, atunci ma panichez pentru ca in aer, unde nu ai un doctor la indemana, nu e cel mai placut lucru care ti se poate intampla. Partea cea mai rea e ca poate dura chiar si o zi sau doua. Dureri severe de cap si stare de greata, acestea sunt simptomele", a declarat Magda Linette pentru sportl.pl.

Magda a vorbit la Paris si despre urmatoarea adversara de la Paris, campioana en-titre, Simona Halep: "Nu m-as simti bine sa implor greseala adversarei. Vreau sa-mi creez propriile actiuni, sa dictez tempoul jocului. Sunt meciuri in care iese si altele in care nu. Vom vedea ce se va intampla in urmatorul. Cu siguranta voi avea o oponenta mai dificila”, a mai spus ea pentru sursa citata.

