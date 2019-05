ROLAND GARROS 2019 | Bianca Andreescu vrea sa joace cu Simona Halep la Roland Garros! "E idolul meu" Ce spune despre posibilitatea de a juca pentru Romania

Bianca Andreescu a vorbit la Roland Garros despre idolul ei, Simona Halep, dar si despre posibilitatea de a juca pentru Romania.

Bianca Andreescu, locul 23 WTA, considerata noua stea a tenisului feminin canadian, s-acalificat marti in turul al doilea la Roland Garros dupa ce a eliminat-o pe cehoaica Marie Bouzkova, locul 118 WTA, scor 5-7, 6-4, 6-4, la capatul unui meci care a durat trei ore si patru minute de joc. Ajunsa in turul al doilea, acolo unde va da peste Sofia Kenin, Bianca viseaza deja la semifinala, pe care ar vrea s-o dispute cu Simona Halep, campioana en-titre de la Openul francez.

"Cu Simona pot juca numai in semifinale aici, la Paris? Ar fi chiar frumos… N-am jucat niciodata contra ei, nici la antrenamente. Este idolul meu. Joc tenisul meu cel mai bun acum, in aceasta perioada, poate nu meciul de ieri, dar este primul meu turneu de la accidentare si am luptat cu toate fortele, sunt mandra de asta", a spus Bianca Andreescu pentru Fanatik.

Bianca Andreescu vorbeste despre posibilitatea de a evolua pentru Romania

"Sa joc pentru Romania? Acum, de cand am avut succes, toata lumea ma intreaba de ce nu joci pentru Romania? Chiar nu stiu ce sa zic, parintii mei au emigrat din Romania ca eu sa ma nasc in Canada, intr-un climat mult mai bun decat in Romania si niciodata nu m-am gandit sa ma intorc in Romania, sa avem o alta viata, sa o luam de la zero", a mai spus jucatoarea de tenis din Canada cu origini romanesti.

Bianca a declarat de asemenea ca va juca mai multe turnee in Europa pentru a-si vizita bunicii mai des, ei fiind stabiliti in Romania. ”Stiu ca bunicii ma asteapta sa ma intorc in tara. O sa joc in Europa o perioada mai lunga si voi fi mai aproape de ei, sa pot merge mai des la ei”, a mai spus Bianca pentru sursa citata.