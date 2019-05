ROLAND GARROS 2019 | Cum a reactionat Tahlia, fiica lui Darren Cahill, cand a aflat ca tatal ei nu o va mai antrena pe Simona Halep

Ce a facut Tahlia Cahill cand a aflat ca tatal ei n-o va mai antrena pe Simona Halep.

De curand, Simona Halep a stat de vorba cu jurnalista Louisa Thomas si a acordat in The New Yorker un interviu foarte apreciat in randul iubitorilor de tenis. Darren Cahill, fostul antrenor al romancei, a dat si el cateva declaratii in acelasi interviu. Australianul nu putea fi lasat la o parte, mai ales tinand cont ca el a reprezentat omul cheie din echipa romancei pentru cativa ani la rand.

Simona Halep si Darren Cahill sunt inca priviti ca o echipa in circuitul feminin de tenis, desi ei nu mai colaboreaza in mod oficial. Legatura stransa pe care au creat-o si conexiunea foarte buna din teren, dar si din afara lui, au facut ca a lor colaborare sa fie una de succes. Australianul a renuntat insa la parteneriat la sfarsitul anului trecut, anuntand ca isi ia o pauza de un an de la tenis pentru a fi alaturi de copiii lui, acum adolescenti. Decizia lui Cahill a fost una socanta, mai ales dupa anul 2018 fabulos pe care Simona l-a avut in circuit.

Cum a reactionat fiica lui cand Darren i-a spus ca n-o va mai antrena pe Simona Halep

Simona a petrecut in urma cu doi ani Craciunul alaturi de familia lui Darren, in Australia, iar tehnicianul a venit de cateva ori in Romania, construind cu Simona o prietenie foarte stransa. De curand, Darren a povestit cum a reactionat fiica lui, Tahlia, cand a aflat ca tatal ei nu o va mai pregati pe romanca de pe locul 3 WTA.

"Simona a fost adoptata de familia mea, sa fiu sincer. Fiica mea a inceput sa planga in momentul in care i-am spus ca nu o sa mai fiu antrenorul lui Simo. I-am spus "voi fi acasa cu tine". Halep e parte din familia noastra", a declarat Cahill pentru newyorker.com.