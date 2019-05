SIMONA HALEP - MAGDA LINETTE ROLAND GARROS LIVE | Intalnire in premiera in turul 2 la Paris! Simona a caractezitat-o pe adversara ei: "Este foarte tenace"

Urmarim si comentam impreuna pe www.sport.ro meciurile Simonei Halep de la Roland Garros 2019!

Simona Halep, cap de serie numarul 3 la Paris, isi continua drumul la Openul francez, singurul turneu de Grand Slam la care a bifat rezultate exceptionale de-a lungul timpului. Romanca in varsta de 27 de ani, supranumita “Regina Zgurii”, a trecut in primul tur la Roland Garros de Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA, scor 6-2, 3-6, 6-1, dupa o ora si 36 de minute de joc. In turul al doilea, Simona o va intalni pe poloneza Magda Linette, locul 87 WTA.

Cel mai bun loc pe care l-a ocupat jucatoarea din Polonia este 55 WTA, atins anul trecut, in luna februarie. Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit pana in prezent in circuitul feminin de tenis, fapt pentru care confruntarea lor va reprezenta o premiera absoluta in tenisul mondial feminin. Linette a trecut in primul tur de Chloe Paquet, locul 166 WTA, beneficiara unui wild card, dupa trei seturi, scor 3-6, 6-1, 6-2.

Simona Halep – Magda Linette, Roland Garros 2019. Ora de start

Anul acesta, Magda a castigat doar doua meciuri pe suprafata rosie si a pierdut sase partide. Ea le-a invins pe suprafata rosie pe Bolsova Zaidonov la Bogota si in primul tur de la Roland Garros pe Paquet. Linette nu a castigat in cariera ei niciun turneu WTA. Desi ii plac hardul si iarba, ea a declarat ca turneul ei preferat este Roland Garros.

Organizatorii celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului au programat partida dintre cele doua jucatoare pe a doua cea mai mare arena din complex, Suzanne Lenglen, al patrulea meci al zilei (ultimul), care va incepe dupa ora 18:30, la finalul meciului dintre Mannarino si Monfils. Tot joi vor evolua la Paris pe tabloul de simplu si Sorana Cirstea si Irina Begu.

Magda Linette, o noutate pentru Simona Halep

"Nu am jucat niciodata cu Magda Linette. Este foarte tenace, destul de talentata, am vazut-o de cateva ori. O sa urmaresc cateva meciuri ale ei. Daca o sa joc bine o sa fiu linistita. Nu conteaza unde joc. Toate terenurile sunt foarte bune aici" – Simona Halep.

"Niciodata nu am jucat contra Simonei, dar am avut sansa sa ma antrenez cu ea. Am vazut multe dintre meciurile ei. Sincer, in momentul acesta nu stiu cum voi juca impotriva ei. Imi doresc sa fiu agresiva, ea este o jucatoare foarte puternica din punct de vedere fizic. Astept ca antrenorul meu sa faca analiza meciului. Stiu ca are o lovitura de backhand foarte buna si are un joc solid. O sa fac tot ceea ce-mi sta in putinta sa castig si chiar cred ca am sanse. Sper sa joc bine si sa profit de sansa mea. Este o jucatoare care simte frica, asa ca trebuie sa fiu fara frica. Simona este un atlet incredibil, stie cand trebuie sa fie agresiva. Are un joc solid si stie sa se apere foarte bine" – Magda Linette

Simona Halep nu poate reveni pe primul loc WTA dupa Roland Garros 2019

Simona Halep nu are vreo sansa sa revina in fotoliul de lider mondial la finalul celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Jucatoarea noastra are de aparat la Paris 2000 de puncte pe care le-a primit anul trecut cand a cucerit titlul la Openul francez, si chiar daca repeta acest rezultat si anul acesta, ea nu poate sa o surclaseze pe Naomi Osaka, actualul lider mondial din WTA. In cursa pentru primul loc din ierarhie mai sunt doar Osaka si Pliskova.

Simona Halep, favorita bookmakerilor la Roland Garros 2019

Simona Halep este favorita clara in duelul cu Magda Linette. Bookmakerii i-au acordat jucatoarei noastre cota 1.05 pentru un succes in fata polonezei, in timp ce adversara romancei a primit cota 10 pentru a produce surpriza de a o elimina pe campioana en-titre la Paris. In acelasi timp, constanteanca este marea favorita si la castigarea titlului la Roland Garros, pentru al doilea an consecutiv. Ea a primit cota de 6, in timp ce pe locul 2 e Serena Williams, care a primit cota 10. Americanca se afla la egalitate cu Naomi Osaka, liderul mondial din WTA.