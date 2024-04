Boris Becker (56 de ani) a dezvăluit că l-a întâlnit pe Ilie Năstase prin intermediul lui Ion Țiriac, iar între el și primul număr unu ATP s-a creat o relație de prietenie care ține, patru decenii mai târziu.

De șase ori campion în turneele majore, Boris Becker a câștigat ultimul titlu important la Melbourne, în 1996.

Boris Becker, despre Ilie Năstase: „Era încântător de privit. Uneori, nici Ilie nu știa ce urma să se întâmple pe teren.”

„Ilie îmi e vechi prieten, am jucat primul meci al meu împotriva lui, în 1984, la Monte Carlo. Fac parte din documentar și sunt încântat să îl văd.

Am avut norocul de a juca în prima parte a anilor '80, când am jucat cu Ilie Năstase, Bjorn Borg, Jimmy Connors. Porecla lui - Nasty - este fondată, în sensul în care era cinic și critic, uneori, pe teren. Am doar amintiri plăcute alături de Ilie,” a dezvăluit Boris Becker, la premiera documentarului 'Nasty'.

„Nu știai niciodată ce avea să se întâmple cu Ilie. Uneori, nici măcar el nu știa ce urma să se întâmple. A fost mereu încântător de privit. Avea o charismă deosebită,” a punctat Becker despre Năstase.

Boris Becker: „Simona e o campioană, dar trebuie să îi acordăm timp de revenire.”

Întrebat despre situația Simonei Halep, legendarul tenismen german a răspuns, zicând: „Mă bucur că a revenit. Mă bucur că e curată și că poate juca tenis din nou. Lumea tenisului are nevoie de ea.

Când ești o jucătoare de top, vrei să îți termini cariera pe terenul de tenis și mă bucur că va putea să facă asta,” a declarat Boris Becker, înainte de a vedea în premieră documentarul 'Nasty.'

Boris Becker nu știe dacă Simona Halep va putea ieși triumfătoare din duelurile cu noua generație

Evaluând șansele Simonei Halep de a mai câștiga un titlu de mare șlem, Boris Becker a temperat așteptările, spunând: „Nu știu. Îi doresc ce e mai bun, dar sunt câteva jucătoare tinere - Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Cori Gauff... Simona e o campioană, dar trebuie să îi acordăm timp de revenire,” a spus Becker.

Simona Halep a câștigat două titluri de mare șlem, la Roland Garros, în 2018 și pe iarba londoneză, în 2019.