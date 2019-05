ROLAND GARROS 2019 | Decizie surprinzatoare luata de Simona Halep inainte de Wimbledon: a acceptat un wild card

Simona Halep a acceptat un wild card la un turneu desfasurat pe iarba inainte de Wimbledon!

Simona Halep, locul 3 WTA, va reveni la turneul de la Eastbourne in aceasta vara dupa ce a acceptat un wild card din partea organiyatorilor britanici. Competitia de categorie Premier, cu premii totale in valoare de 998,712 de dolari, se va desfasura in perioada 21-29 iunie, chiar inainte de cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon, 1-14 iulie.

Simona Halep revine astfel pe iarba de la Eastbourne, acolo unde nu a mai jucat din 2017, cand a ajuns in sferturile de finala! "Sunt foarte entuziasmata sa ma intorc la Eastbourne vara aceasta! Am avut acolo cateva meciuri grozave cand am jucat in 2017 si m-am bucurat mult de atmosfera intima, cu sustinerea minunata din partea suporterilor. Terenurile de iarba sunt superbe si imi ofera cea mai buna pregatire posibila pentru Wimbledon! Multumesc organizatorilor pentru wild card, pentru oportunitatea de a juca la Eastbourne", a transmis Halep.

Cu cine se va duela Simona Halep la turneul de la Eastbourne

Halep, care a cucerit primul ei titlu de Grand Slam in 2018, este a patra campioana de turneu major care joaca la Eastbourne, alaturi de Caroline Wozniacki, Sloane Stephens si Jelena Ostapenko. Pe langa ele, prezente vor mai fi si Karolina Pliskova, Johanna Konta, Kiki Bertens, Elina Svitolina, Ashleigh Barty si Aryna Sabalenka.

Directorul turneului, Gavin Fletcher, a reactionat de asemenea la aflarea vestii ca Simona va reveni pe iarba de la Eastbourne. "Este o veste minunata ca o putem avea si pe Simona la Eastbourne anul acesta. Ea s-a bucurat in 2017 de un parcurs minunat la Parcul Devonshire si de abia asteptam sa o vedem evoluand pe iarba vara aceasta", a spus acesta.