ROLAND GARROS 2019 | Simona Halep, detalii nestiute in presa americana! Motivul pentru care a fost poreclita "micul Rolex"

Simona Halep a acordat de curand un interviu pentru The New Yorker.



Louisa Thomas, o reputata jurnalista americana, dar si scriitoare de succes, a realizat de curand un interviu cu fostul lider mondial din WTA, campioana en-titre de la Roland Garros 2019, Simona Halep, in care a abordat mai multe teme de discutie, printre care si complexitatea psihologiei sportivului de azi, dar si cateva detalii mai putin cunoscute despre viata romancei nascute la Constanta.

Chiar daca nu mai este prima jucatoare a lumii, Simona a ramas fara indoiala una dintre preferatele publicului, iubitorilor de tenis, asta deoarece a obtinut totul cu foarte multa truda, cu multe eforturi depuse in mod constant pentru a-si indeplini visul de a evolua pe cele mai mari arene ale lumii si de a fi cea mai buna din lume.

Simona Halep, detalii nestiute in The New Yorker

"Simona Halep a pus pentru prima oara o racheta in mana cand avea patru ani. La 14, a decis sa isi dedice viata tenisului. La 16, ea si-a parasit familia, care traia in Constanta, pentru a se muta in Bucuresti, unde avea oportunitatea sa se antreneze mai bine. Tatal sau a poreclit-o "micul Rolex", pentru ca, de la o varsta frageda, era extrem de constanta si i-a spus ca va castiga turnee mari. La 17 ani, a avut o operatie de micsorare a sanilor, o procedura infricosatoare pentru orice adolescenta.



Aceasta a durat 7 ore si a fost facută pentru tenis, pentru a diminua durerile de spate si a o ajuta sa se deplaseze pe teren. Ca si copil, Halep era atat de timida incat se temea si sa vorbeasca la telefon. Ulterior, i-a fost extrem de greu sa stea in fata camerelor TV si sa vorbeasca, dar s-a fortat sa fava fata si acestei provocari. In fiecare zi mergea la sala de forta, pentru ca a inteles ca trebuie sa compenseze prin forta lipsa inaltimii. Cand prietenii ei mergeau la petreceri, ea se ducea sa se culce. Iar rezultatele nu au intarziat: a castigat Roland Garrosul, la juniori, la varsta de 17 ani, in 2008", a scris Louisa Thomas pentru newyorker.com.