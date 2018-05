Roland Garros 2018 | Simona Halep a evitat SURPRIZA ANULUI in tenis dupa ce a luat "lectii" de la Sharapova: "Nu prea fac asta, dar acum am simtit nevoia!"

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Simona Halep a trecut de primul tur dupa un start ratat la Roland Garros. Halep a facut primul pas cu stangul la Open-ul francez si a pierdut primul set cu Alison Riske, scor 2-6. Simona a avut insa o revenire demna de un lider mondial si a castigat urmatoarele doua seturi in stil de mare campioana, scor 6-1, 6-1.

Simona Halep a relatat ca la finalul primului set a apelat la un truc pe care l-a invatat de la Maria Sharapova: a cerut pauza de vestiar pentru a-si pune in ordine gandurile. Halep admite ca nu foloseste des un asemenea procedeu si nu va face uz de aceasta practica.

"Nu prea fac acest lucru, dar astazi (n.red. ieri) am simtit nevoia sa merg si sa ma spal un pic cu apa rece. Am vorbit un pic cu mine, in sensul ca am incercat sa ma relaxez mai mult, sa nu ma mai gandesc la rezultat, ci doar sa imi dau drumul la brate si sa lovesc mingea mai puternic", a declarat Simona Halep la conferinta de presa de la finalul partidei cu Riske.

Simona Halep o va intalni pe Taylor Townsend in turul 2 la Roland Garros, astazi, nu mai devreme de ora 14:00. Simona Halep - Taylor Townsend este a doua partida a zilei programata pe terenul central de la Roland Garros.