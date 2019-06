Simona Halep, ironizata dupa parcursul de la Roland Garros! "A stat o saptamana si a repetat cat de frumos era trofeul"

Simona Halep a fost ironizata de catre jurnalistii Eurosport.

"A stat o saptamana si a reptetat cat de frumos era trofeul. A facut-o la tragerea la sorti, pe retelele de socializare, probabil si in discutiile cu rudele si prietenii. A fost o mare dorinta sa se tot repete. Atat de mult incat a intrat pe teren si in primele tururi a muncit mai greu decat se astepta, ca atunci cand stii ca ai toata presiunea pe umerii tai. Apoi, cand tot raul parea sfarsit si tablul parea ca-i zambeste, i-a aparut in fata ciclonul Amanda. Pufff! A pulverizat-o! Saraca Simona, un singur trofeu nu este suficient pentru ea", a scris Eurosport.

Simona Halep a fost eliminata in sferturile de finala de la Roland Garros, de Amanda Anisimova, jucatoare in varsta de 17 ani.

Dupa aceasta eliminare, Halep a coborat pe pozitia a 8-a in clasamentul WTA si va mai reveni in circuit dupa 24 iunie in turneul pe iarba de la Eastbourne. Simona Halep va participa si la Wimbledon, turneu care va incepe pe data de 1 iulie 2019.