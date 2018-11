Momentul care i-a adus Simonei Halep primul trofeu de Grand Slam, dezvaluit de Darren Cahill: "Sansele ei cresc cand se ajunge aici!" Cel mai emotionant moment: "Ne-au dat lacrimile!"

Darren Cahill a vorbit despre unul dintre cele mai emotionante momente din cariera sa.

Antrenorul australian a declarat ca a revazut finala de la Roland Garros, alaturi de Simona Halep, si nici el si nici romanca nu si-au putut stapani lacrimile.

"A fost greu sa revedem impreuna finala de la Roland Garros. Au fost niste emotii imense. Cand a ajuns la acea 'scurta' care i-a oferit avantaj de doua breakuri in decisiv, ne-au dat lacrimile amandurora. E foarte frustrant sa fii spectator. Te simti neputincios. Cand m-am uitat din nou cu ea la meci, am putut sa discutam despre ce gandea si ce simtea in acele momente. Am analizat tot meciul. Sloane a jucat fantastic in primul set.

Simona a facut apoi niste schimbari, a venit la fileu, a presat-o pe americanca si nu i-a mai dat timp sa se aseze. A lovit mai adanc si apoi finala a devenit o batalie fizica. Sansele Simonei cresc considerabil cand se ajunge in acest punct", declarat Cahill pentru WTA Insider.