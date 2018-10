"Povestea Simonei" | Mini-serial dedicat lui Halep dupa primul GrandSlam castigat

Simonei Halep ii este dedicat un serial dupa primul triumf major al carierei.

Pe pagina de Twitter a contului oficial de la Roland Garros a aparut un videoclip de aproape 3 minute dedicat succesului Simonei Halep la turneul organizat in capitala Frantei. “Povestea Simonei”, au denumit francezii filmuletul, care este primul dintr-o serie de trei. Simona s-a impus in finala de la French Open in acest an, scor 3-6, 6-4, 6-1, in fata americancei Sloane Stephens.

Sportiva noastra vorbeste in materialul video despre finala din 2018 si despre trecutul ei la acest turneu. "Parisul a fost mereu orasul meu preferat. Este foarte romantic. De fiecare data cand vin aici profit la maximum. Pentru fiecare junior este foarte important sa joace mult. Cand am castigat Roland Garros la junioare am devenit numarul 1 la junioare. Atunci m-am oprit. Acel moment mi-a dat incredere. M-am gandit ca daca am castigat la junioare, voi avea o sansa sa fiu jucatoare profesionista. Am avut multe accidentari si nu mi-a fost usor sa am rabdare si sa cred ca voi fi profesionista. Poate in 2014 nu eram gata, nu eram destul de puternica mental. Am suferit cateva luni, dar am incercat sa muncesc tare, sa cred si sa nu renunt. Am facut asta si a fost minunat. Abia astept sa revin. Ma bucur ca primul Grand Slam castigat a fost aici" a declarat Simona Halep.