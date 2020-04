Se mai joaca vreun Grand Slam in 2020? Simona Halep: "Putem doar sa visam" | Ce va face romanca in 15 mai odata cu incheierea starii de urgenta

Simona Halep s-a aratat sceptica in legatura cu respectarea reprogramarii turneului de la Roland Garros.

Autoizolata in apartamentul sau din Bucuresti, Simona Halep a intrat in legatura cu celebra televiziune americana CNN. In cadrul celui mai recent interviu oferit, ocupanta locului 2 WTA a dezvaluit care va fi primul lucru pe care il va face in 15 mai, odata cu incheierea starii de urgenta in Romania.

"Cu siguranta o sa merg la un restaurant si o sa imi comand desertul meu preferat," a afirmat Simona Halep, care actualmente este sceptica cu privire la sansele de organizare a turneului de la Roland Garros in perioada 20 septembrie - 4 octombrie.

Simona Halep: "Putem doar sa visam ca vom mai juca un Grand Slam in acest an"



"Daca vom juca tenis in septembrie inseamna ca am castigat deja, pentru ca asta inseamna ca amenintarea virusului a trecut. Putem doar sa visam ca vom mai juca un Grand Slam in acest moment, dar eu sprijin aceasta idee si abia astept sa joc tenis din nou atunci cand acest lucru va fi posibil," a punctat Simona pentru CNN, ingrijorata fiind insa de nesiguranta care apasa aceste vremuri.

"E ciudat sa nu stii cand vei putea sa joci din nou tenis. Pe ce suprafata vom mai juca? In ce tara? Nu exista raspunsuri acum, asa ca e dificil sa iti faci un plan," a adaugat Simona Halep.