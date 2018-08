ROGERS CUP | Buzarnescu are PROBLEME la Montreal! Dezvaluirile sportivei despre meciul cu Elina Svitolina

Mihaela Buzarnescu - Elina Svitolina in turul al doilea la Rogers Cup este LIVE, de la 19:30, pe www.sport.ro.

Mihaela Buzarnescu a castigat turneul de la San Jose si a inceput sa joace imediat la Rogers Cup.

Dupa victoria de la San Jose, Miki a facut imediat deplasarea in Canada, pentru a juca la Rogers Cup.

Romanca a povestit cu ce probleme se confrunta in turul ei de forta din acest sezon.

"Am ajuns luni la Montreal, nu m-am antrenat deloc. Abia am avut o incalzire inaintea meciului. Simt putin si schimbarea fusului orar, sunt trei ore diferenta. Sunt fericita ca am reusit sa castig, nu mi-a fost deloc usor, am intalnit o adversara grozava.

Ma simt putin obosita, este normal, dar ma recuperez. Este normal sa mai am suisuri si coborasuri. Vreau sa-mi fac jocul si sa evoluez bine", a marturisit Buzarnescu intr-o conferinta de presa.

Despre intalnirea cu Elina Svitolina din turul al doilea de la Montreal, Mihaela a spus ca este o intalnire deschisa.

"Oricine poate castiga. Este o jucatoare grozava, jucam pe alta suprafata, insa voi incerca sa-mi fac jocul. Stiu ca am castigat ultimele doua meciuri, dar asta nu inseamna nimic. Asa cum stie toata lumea, poti castiga de 10 ori si apoi sa pierzi de zece ori", a spus Buzarnescu.

Mihaela Buzarnescu s-a calificat in turul al doilea la turneul de la Montreal, dupa ce a invins-o pe chinezoiaca Qiang Wang cu scorul de 6-2 7-5.