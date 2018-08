ROGERS CUP | De ce s-a accidentat Buzarnescu! Svitolina a dezvaluit totul: "Va spun ce am vazut!"

Elina Svitolina a vorbit despre accidentarea Mihaelei Buzarnescu la Rogers Cup.

Jucatoarea din Ucraina, adversara Mihaelei in meciul din turul al doilea in care romanca a suferit o accidentare socanta, prabusindu-se pe teren si urland de durere, a vorbit despre episodul petrecut miercuri seara la Rogers Cup.

Cu toate ca toata lumea a pus accidentarea Mihaelei pe seama terenului de joc umed, avand in vedere si episodul in care Buzarnescu a chemat arbitra de scaun sa verifice terenul, Svitolina spune ca nu aceasta este motivul accidentarii romancei.

"A inceput sa ploua putin, dar in timpul meciului totul a fost in regula. Nu cred ca din acest motiv si-a scrantit glezna. Sa stiti ca nu a alunecat. Va spun ce am vazut. A calcat stramb, dar nu din cauza faptului ca terenul era alunecos.

Au fost doar cateva picaturi, dar aici este umiditate ridicata si terenul se usuca foarte rapid. Totul a fost in regula din acest punct de vedere. Nu s-a accidentat din cauza terenului. Nu mi s-a parut deloc periculos", a explicat Svitolina intr-o conferinta de presa.