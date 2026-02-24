VIDEO EXCLUSIV Cezar Crețu „împușcă” 39 de locuri dintr-un glonț: a câștigat primul trofeu în 2026 și al 12-lea în ITF

Cezar Crețu „împușcă" 39 de locuri dintr-un glonț: a câștigat primul trofeu în 2026 și al 12-lea în ITF
Cezar Crețu, performanță pe zgura din Turcia.

Nici nu s-a terminat a doua lună a anului, iar tenismenul ieșean, Cezar Crețu, a reușit să câștige primul trofeu, în 2026.

Pe „infinita” zgură din Antalya, Cezar Crețu a pus mâna pe al doisprezecelea titlu de campion, în proba individuală a circuitului ITF.

Cezar Crețu, campionul turneului ITF M15 3 din Antalya

Cinci victorii consecutive a legat Cezar Crețu, într-un turneu în care a cedat un singur set. Momentul critic a fost depășit în semifinala cu favoritul numărul unu la câștigarea trofeului, spaniolul Max Alcala Gurri (383 ATP), care a ripostat cu un 6-0, după un prim set adjudecat în tiebreak, de jucătorul român. Dar Crețu și-a menținut calmul și s-a impus, în decisiv 6-4.

În finală, au fost mai puține emoții, împotriva bulgarului Ilian Radulov, învins cu 6-2, 6-3, de Cezar Crețu.

Situația ierarhică de moment îl vede pe Cezar Crețu sărind 39 de locuri în clasamentul ATP actualizat în timp real, ascensiune care îl așază pe locul 360 mondial.

Cezar Crețu, al șaptelea titlu în ITF, în ultimele trei sezoane

  • 2024 - ITF M15 Oradea
  • 2024 - ITF M25 Satu Mare
  • 2025 - ITF M15 Bistrița
  • 2025 - ITF M15 Târgu Jiu
  • 2025 - ITF M15 Arad
  • 2025 - ITF M15 București 4
  • 2026 - ITF M15 Antalya 3

Cezar Crețu

Cezar Crețu a vorbit pe larg, la Poveștile Sport.ro, despre antrenamentul mintal atât de necesar în tenis

De la o înălțime impunătoare, de 1,88 metri, Cezar Crețu privește cu optimism spre următorii ani ai carierei de tenismen profesionist.

Cu o experiență de aproape douăzeci de ani pe terenurile de tenis, jucătorul din Iași a explicat în emisiunea Poveștile Sport.ro ce decizie riscantă, din punct de vedere financiar, a luat pentru a-și maximiza șansele de succes în circuitele ITF și ATP.

Într-un dialog cu prezentatorul emisiunii, Andru Nenciu, tenismenul Cezar Crețu a povestit cum a ajuns să rămână cu doar câțiva euro în cont.

„Am observat un element comun la voi, jucătorii și jucătoarele de tenis cu care am vorbit în decursul carierei mele de jurnalist, există, la un moment dat, un prag, în care voi vă spuneți că nu mai contează cât de mult investiți, sunteți dispuși să dați bani și de la voi pentru a ajunge acolo sus, unde vă doriți, pentru a urca în clasament. Pentru că bob cu bob se adună, punct cu punct, pentru a crește în ierarhia ATP,” a fost întrebarea formulată de jurnalistul Andru Nenciu.

„E un punct frumos, emoționant pe care îl abordezi acum. Mă regăsesc în această situație, pentru că sunt conștient că, pentru a ajunge acolo, am nevoie de o echipă de profesioniști în spatele meu.

Sunt recunoscător pentru Victor Hănescu și Academiei Victor Hănescu pentru ajutorul pe care mi l-au dat de-a lungul timpului, însă, începând cu acest an, mi-am adăugat în echipă un preparator mental de înaltă performanță.

Cezar Crețu, elev al Academiei Victor Hănescu

El fiind din Olanda - prețurile din Europa sunt mai mari, după cum bine știe toată lumea -, un profesionist din această țară comportă prețuri mai ridicate. Am nevoie să vin cu bani de la mine.

Pe parcursul verii, la un moment dat, am ajuns să mai rămân cu doar câțiva euro în conturile mele, pentru că am fost dispus să investesc în echipă și în dezvoltarea mea.

A fost și este în continuare un sacrificiu pentru mine, dar sunt dispus să fac și lucruri de genul acesta pentru a reuși,” a punctat Cezar Crețu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

