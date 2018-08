Presedintele WTA, reactie dura dupa criticile legate de accidentarea Mihaelei Buzarnescu: "Nu suntem la fotbal!" | Explicatiile oficialului

Mihaela Buzarnescu a suferit o accidentare socanta la Rogers Cup.

Asociatia feminina de tenis incearca inca o data sa se scuteasca de vina accidentarii suferite de Mihaela Buzarnescu in meciul din turul secund de la Rogers Cup impotriva Elinei Svitolina.

Dupa ce ucraineanca a criticat aspectul privind faptul ca medicii au sosit cu intarziere pe teren, presedinta WTA, Micky Lawler, a oferit si ea replica spunand ca nu suntem la fotbal, pentru ca doctorii sa fie pe marginea terenului si sa actioneze imediat. Lawler mai sustine ca a durat doar doua minute si jumatate pana cand medicii au ajuns pe teren deoarece erau in vestiar.

"WTA trebuie sa se descurce in functie de felul in care sunt organizate arenele. Acest complex are vestiarul intr-un singur loc, iar fizioterapeutii sunt ocupati in acel vestiar. Ei ajung pe teren cat de rapid pot. Nu este ca in fotbal, de exemplu, unde intreaga echipa este fie pe banca fie pe teren. Este un pic diferit. Am urmarit imaginile cu mare atentie si totul a durat doua minute si jumatate. Fizioterapeutul a alergat din vestiar pe teren. Totul a durat doua minute si jumatate desi avea si echipamentul cu ea. Cand esti in acel moment, intr-o situatie de criza ca asta, totul pare ca dureaza o vesnicie. Eu cred ca interventia a fost rapida. Totul s-a facut bine, a fost dusa la spital. Nu stiu ce am fi putut face mai bine. Cand fizioterapeutii nu sunt ocupati in vestiar, stau pe marginea terenului, dar uneori nu pot fi acolo. A fost un ghinion teribil, dar echipa a facut o treaba grozava. Cele doua minute si jumatate poate au parut ca au fost 20 de minute, dar au fost doua minute si jumatate", a spus Lawler intr-o conferinta de presa.

Mihaela Buzarnescu a fost nevoita sa abandoneze dupa ce a suferit o accidentare groaznica. Reprezentanta noastra a calcat stramb in setul decisiv, la scorul de 3-4. Miki a izbucnit in plans, in timp ce Svitolina s-a indreptat catre ea imediat pentru a-i duce o punga cu gheata. Mihaela a fost intr-un final transportata in afara suprafetei de joc cu un scaun cu rotile.