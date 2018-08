Mihaela Buzarnescu a povestit DRAMA prin care a trecut: "Am fost foarte aproape sa ma retrag! Mi-au zis ca sunt cu adevarat batrana!" Propunerea facuta de FRT

Mihaela Buzarnescu - Maria Sakkari 6-1, 6-0, iar Miki a reusit sa castige primul sau turneu WTA din cariera la San Jose.

Mihaela Buzarnescu a fost la un pas de retragere. Oamenii din Federatia Romana de Tenis nu au crezut in capacitatea ei de a reveni dupa problemele avute in trecut si, avand in vedere si varsta, i-au sugerat ca ar fi mai bine sa se retraga si sa se apuce de antrenorat.

"Am fost foarte aproape sa ma retrag. Traiam momente dificile. Cei mai multi oameni nu credeau in mine. Imi spuneau ca sunt cu adevarat batrana si ca ar trebui sa-mi caut un loc de munca, sa fiu antrenoare. Luau in considerare sa imi faca o oferta sa vin ca antrenoare in cadrul Federatiei Romane de Tenis. Eu ma gandeam sa plec in alte tari ca antrenoare", a declarat Mihaela Buzarnescu pentru WTA.

Mihaela Buzarnescu se afla in acest moment la cea mai buna clasare a carierei. De altfel, cu exceptia Simonei Halep care este lider mondial, Mihaela Buzarnescu este singura romanca ce reuseste sa intre in Top 20 mondial in ultimii... 20 de ani.

Pentru Mihaela Buzarnescu urmeaza Rogers Cup. In primul tur va juca impotriva unei sportive venite din calificari, in timp ce in turul 2 are sanse importante sa se dueleze cu Elina Svitolina. Ar fi al treilea duel dintre Buzarnescu si Svitolina in acest an. Cele doua s-au mai intalnit la Roland Garros si Birmingham, ambele partide fiind castigate de romanca.