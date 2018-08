20:30

MIHAELA BUZARNESCU (ret.) 3-6 7-6 3-4 ELINA SVITOLINA



Din pacate, Mihaela Buzarnescu paraseste terenul in scaunul cu rotile, cu piciorul imobilizat! Svitolina trece mai departe in turul al treilea la Rogers Cup dupa abandonul romancei.







La 4-3 pentru Svitolina, Mihaela Buzarnescu s-a prabusit la pamant dupa ce a calcat stramb. Romanca a izbucnit in lacrimi si a tipat de durere!











Setul 3:



3-3 Svitolina revine si egaleaza in setul al treilea, chiar atunci cand parea ca Buzarnescu s-a desprins decisiv

3-0 Buzarnescu defileaza in setul decisiv si pare sa se desprinda spre victorie

1-0 Miki face break-ul in debutul setului decisiv!



Setul 2:



7-6 Mihaela reuseste o revenire incredibila in tie-break si duce partida in set decisiv!

6-6 Game la 0 reusit de Svitolina! Avem tie-break in setul 2!

6-5 Miki isi castiga serviciul, iar Svitolina poate duce setul al doilea la tie-break

5-5 Dupa break-ul reusit de Buzarnescu, cele doua jucatoare merg cap la cap si setul al doilea se prelungeste

4-4 Buzarnescu revine si face imediat rebreak-ul! Miki returneaza bine si reuseste sa o invinga pe Svitolina pe propriul serviciu

3-4 Svitolina face break-ul, dupa un game slab pe propriul serviciu al Mihaelei! Ucraineanca trece in avantaj si este la doua game-uri de castigarea setului si a partidei

1-2 Buzarnescu isi face din nou serviciul si arata mai bine in setul secund

1-0 Mihaela incepe mai bine setul al doilea si reuseste sa-si castige serviciul



Setul 1:



3-6 SET Svitolina! Ucraineanca isi castiga serviciul si ia primul set al confruntarii cu Buzarnescu!

3-5 Buzarnescu isi castiga cu greu serviciul si ramane in meci! Svitolina va servi pentru set

2-5 Svitolina isi castiga usor serviciul de aceasta data si se distanteaza, ajungand la un singur game distanta de castigarea setului 1

2-4 Mihaela reuseste sa intre in meci si isi castiga serviciul pentru prima data in aceasta partida

1-4 Un prim game la serviciu slab pentru Svitolina, iar Mihaela profita si face, la randul ei, break-ul. Ucraineanca ramane cu un break in fata

0-4 Svitolina isi procura repede alte doua mingi de meci, iar o minge trimisa afara de Buzarnescu o duce pe sportiva din Ucraina la 4-0 in primul set

0-3 Buzarnescu nu reuseste sa-si gaseasca jocul in primele game-uri ale acestei intalniri si Svitolina face repede 3-0

0-2 Un serviciu slab al Mihaelei ii da Svitolinei minge de break si ucraineanca reuseste sa-si adjudece game-ul pe serviciul romancei

0-1 Svitolina isi face serviciul si castiga primul game al meciului



Mihaela Buzarnescu este prima romanca ce intra pe teren in confruntarile programate astazi in turul al doilea de la Rogers cup. Meciul acestuia cu Elina Svitolina, cap de serie numarul 5, este programat pentru ora 19:30.



Buzarnescu a invins-o pe Svitolina in acest an la Birmingham, in confruntarea din sferturile de finala ale acestei competitii, cu scorul de 6-3 6-2. In aceasta seara vom asista la a doua intalnire directa dintre cele doua jucatoare.



Miki Buzarnescu ocupa, in prezent, pozitia 20 in clasamentul WTA, in timp ce Svitolina este clasata pe locul al 5-lea in topul mondial.