Într-un sezon în care Alexandru Musi și Mihai Toma erau așteptați să devină marile hituri dintre fotbaliștii ofensivi Under 21, Lorenzo Biliboc (19 ani) își surclasează concurența!

Atacantul lateral al CFR-ului traversează o perioadă de vis sub comanda lui Daniel Pancu, e unul dintre cei mai în formă jucători români ai momentului, l-a făcut uitat pe Louis Munteanu și a devenit următorul nume de export propus de echipa din Gruia.

Marcator în ultimele trei etape, puștiul crescut în fotbalul italian nu doar că l-a scăpat pe Daniel Pancu de grijile privind jucătorul de regulă, ci s-a transformat, sub comanda lui "Pancone", într-un fotbalist care sperie orice defensivă. Prin calități din ce în ce mai rar întâlnite în campionatul intern!

Talentul care începe să confirme

"Botezul" Superligii l-a primit în derby-ul cu Craiova (2-3 pe 3 august 2025), au urmat partide în care a început să prindă minute, iar primele realizări au venit în septembrie: un gol egalizator cu UTA (1-1) și un altul în derby-ul cu U Cluj (2-2). A devenit al treilea cel mai tânăr marcator din istoria CFR-ului și, în paralel, a aprins imaginația lui Neluțu Varga pentru un potențial transfer important în Vest în anii care urmează.

Cum? Venit dintr-un fotbal italian în care capacitatea de a juca pe mai multe poziții e o cerință fără de care nu pătrunzi, Biliboc poate juca atât în banda stângă, cât și în flancul drept, uneori apărând și în centru. De fiecare dată cu aceeași lejeritate în a controla balonul, tot timpul cu fața spre poartă și preocupat să găsească cel mai scurt drum spre gol. Spre deosebire de mulți fotbaliști sub vârstă din campionat, nu e condiționat de o singură poziție în teren, poate face switch-ul în orice moment și îi oferă lui Pancu soluții în funcție de necesități.

Lăsat pe bancă de Pancu la începutul aventurii antrenorului în Gruia, colaborarea cu fostul selecționer de la tineret avea să se transforme, cu timpul, în cel mai bun lucru care i se putea întâmpla. Odată talentul remarcat, "Pancone" i-a oferit minutele de care a avut nevoie, iar răsplata a venit: patru goluri și o pasă decisivă în mandatul fostului mare atacant din Giulești. Cu trei reușite consecutive (cu U Cluj, Hermannstadt și Petrolul) a ajuns la un total de șase goluri, cifră care-l transformă în cel mai bun marcator român Under 21 din campionat!

Calitatea rară care-l face diferit

Tip care nu se ferește de cuvintele mari, Pancu l-a etichetat drept fotbalist cu "apucături de geniu", văzându-l zilnic la antrenamente și având instrumentele pentru a cuantifica cel mai bine valoarea fostului junior de la Torino, Juventus și Parma.

Ce-l face, însă, diferit pe Lorenzo Biliboc? Doza de imprevizibil, curajul de a-și "judeca" adversarii în zonele periculoase pentru echipa adversă, dar, mai important, capacitatea de a-și ascunde intențiile până în ultimul moment și cea de a lovi mingea la fel de bine cu ambele picioare. Calități întâlnite rar în Superligă, mai ales la jucătorii sub vârstă folosiți pe poziții ofensive.

Alt mare avantaj? Pe radarul carierei lui Biliboc a apărut Daniel Pancu, antrenor căruia îi place să lucreze cu fotbaliști tineri, genul de tehnician care nu se ferește să forțeze un talent atunci când simte că-l are în preajmă. Până acum, tandemul a funcționat, Lorenzo a produs goluri pentru cea mai în formă echipă a campionatului, iar noul său mentor s-a grăbit să-i ridice cota: "Le-am zis încă de la început celor din conducere că Biliboc va fi un jucător care va fi valorificat pe o sumă mult mai mare decât Louis Munteanu".

Cu șase goluri marcate în Superligă (plus unul în Cupă), Biliboc e cel mai bun jucător Under 21 la acest capitol. În afar lui Alexandru Musi, niciun alt fotbalist sub vârstă nu a marcat mai mult de patru goluri!

  • 450.000 de euro e cota de piață a lui Lorenzo Biliboc, fotbalist ajuns la CFR în vara lui 2025, de la juniorii lui Juventus Torino.
