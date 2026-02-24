Atacantul lateral al CFR-ului traversează o perioadă de vis sub comanda lui Daniel Pancu, e unul dintre cei mai în formă jucători români ai momentului, l-a făcut uitat pe Louis Munteanu și a devenit următorul nume de export propus de echipa din Gruia.

Marcator în ultimele trei etape, puștiul crescut în fotbalul italian nu doar că l-a scăpat pe Daniel Pancu de grijile privind jucătorul de regulă, ci s-a transformat, sub comanda lui "Pancone", într-un fotbalist care sperie orice defensivă. Prin calități din ce în ce mai rar întâlnite în campionatul intern!

Talentul care începe să confirme

"Botezul" Superligii l-a primit în derby-ul cu Craiova (2-3 pe 3 august 2025), au urmat partide în care a început să prindă minute, iar primele realizări au venit în septembrie: un gol egalizator cu UTA (1-1) și un altul în derby-ul cu U Cluj (2-2). A devenit al treilea cel mai tânăr marcator din istoria CFR-ului și, în paralel, a aprins imaginația lui Neluțu Varga pentru un potențial transfer important în Vest în anii care urmează.

Cum? Venit dintr-un fotbal italian în care capacitatea de a juca pe mai multe poziții e o cerință fără de care nu pătrunzi, Biliboc poate juca atât în banda stângă, cât și în flancul drept, uneori apărând și în centru. De fiecare dată cu aceeași lejeritate în a controla balonul, tot timpul cu fața spre poartă și preocupat să găsească cel mai scurt drum spre gol. Spre deosebire de mulți fotbaliști sub vârstă din campionat, nu e condiționat de o singură poziție în teren, poate face switch-ul în orice moment și îi oferă lui Pancu soluții în funcție de necesități.

Lăsat pe bancă de Pancu la începutul aventurii antrenorului în Gruia, colaborarea cu fostul selecționer de la tineret avea să se transforme, cu timpul, în cel mai bun lucru care i se putea întâmpla. Odată talentul remarcat, "Pancone" i-a oferit minutele de care a avut nevoie, iar răsplata a venit: patru goluri și o pasă decisivă în mandatul fostului mare atacant din Giulești. Cu trei reușite consecutive (cu U Cluj, Hermannstadt și Petrolul) a ajuns la un total de șase goluri, cifră care-l transformă în cel mai bun marcator român Under 21 din campionat!