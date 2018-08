Buzarnescu a vorbit despre INJURATURILE de pe teren: "Traiesc fiecare clipa!" Mesaj pentru romanii care o sustin

Mihaela Buzarnescu trece prin cele mai frumoase clipe din cariera.

Cu victorie la San Jose, Buzarnescu urca pe locul 20 WTA, cea mai buna clasare din cariera. Mihaela a atras atentia cu performantele ei, dar si cu injuraturile de pe teren. Ea spune ca traieste intens fiecare meci, iar din acest motiv are momente in care rabufneste,..



"Vreau sa le multumesc tuturor celor care au crezut si cred in mine, carora le place jocul meu. Stiu ca am multe suisuri si coborasuri in timpul meciurilor, ca urlu, ca vorbesc urat, dar traiesc fiecare clipa! Sper sa ramana alaturi de mine si la bine, si la rau, sa fie fericiti pentru mine si mandri de ce am realizat si ca pot fi un model pentru cei tineri", a spus Mihaela intr-un interviu pentru WTA.

Top 10 WTA este urmatorul obiectiv al Mihaelei. "Acum ma gandesc ca ar fi frumos sa ating Top 10, multi oameni spun ca am jocul pentru a atinge un astfel de obiectiv. Eu vreau doar sa ma bucur si sa urc in continuare, sa ma bucur pana cand va veni momentul sa ma retrag. Realizez ca am jucat cele mai multe partide din tot circuitul, ca am evoluat 21 din 24 de saptamani, poate WTA ar trebui sa se gandeasca sa-mi dea un trofeu si pentru acest lucru. E incredibil ca am reusit sa raman in forma si sa joc atat. Ma simt bine si sunt sanatoasa".

Buzarnescu vrea sa iasa la masa cu Simona Halep dupa ce a primit mesaje de felicitare din partea liderului mondial. "Voi vedea daca voi iesi cu Simona la masa, sa vedem si ce program are ea. Sunt bucuroasa pentru ca e fericita pentru mine. Mi-a dat un mesaj si dupa meciul din semifinale. Este foarte placut ca toate romancele ne sustinem una pe cealalta si ne sprijinim".

Buzarnescu joaca azi cu Qiang Wang la Rogers Cup. Vezi aici toate meciurile