BUZARNESCU, SAN JOSE | "E ca o viespe! Nu te decapiteaza, dar veninul ei este LETAL!" Ilie Nastase, egalat de fete: "Simona la saptamani, Mihaela la injuraturi!" :)

Mihaela Buzarnescu - Maria Sakkari 6-1, 6-0, iar Miki a reusit o performanta incredibila.

Cristian Tudor Popescu este de parere ca orice jucatoare din Top 10 ar fi trebui sa se teama de Mihaela Buzarnescu in acest moment. Sportiva din Romania a urcat in Top 20 mondial o data cu victoria de la San Jose, iar jucatoarele de pe podium vor avea meciuri grele contra Mihaelei.

Cristian Tudor Popescu si-a dori sa vada o finala de Grand Slam intre Simona Halep si Mihaela Buzarnescu: "Ar fi cea mai mare realizare a tenisului romanesc".

"Pentru orice jucatoare din circuit, reprezinta o amenintare. Vor avea o strangere de inima cand vor juca impotriva Mihaelei. Numarul 1, 2, 3, vor avea o strangere de inima in fata acestei jucatoare venite parca de nicaieri. In spatele acestor covulsii ale Mihalei se gaseste un psihic foarte tare. Nu isi pierde controlul, nu am vazut-o decat foarte, foarte rar sa isi piarda controlul in meci in ciuda manifestarilor ei pitoresti.

E ca o viespe. Nu mori, nu te decapiteaza, dar veninul ei este letal. Incepi sa te inmoi pe picioare si nu stii de unde ti s-a tras. Este o jucatoare cu o tehnica impresionanta.

As vrea sa vad meciul dintre Mihaela si Simona. Ar fi un meci spectaculos. Daca se va intampla si intr-o finala de Grand Slam ar fi cea mai mare realizare a tenisului romanesc. Simona l-a egalat pe Ilie Nastase la saptamani (n.red. numarul de saptamani in topul mondial), Mihaela l-a egalat la injuraturi", a declarat Cristian Tudor Popescu la ProX.

Mihaela Buzarnescu se afla in acest moment la cea mai buna clasare a carierei. De altfel, cu exceptia Simonei Halep care este lider mondial, Mihaela Buzarnescu este singura romanca ce reuseste sa intre in Top 20 mondial in ultimii... 20 de ani.

Pentru Mihaela Buzarnescu urmeaza Rogers Cup. In primul tur va juca impotriva unei sportive venite din calificari, in timp ce in turul 2 are sanse importante sa se dueleze cu Elina Svitolina. Ar fi al treilea duel dintre Buzarnescu si Svitolina in acest an. Cele doua s-au mai intalnit la Roland Garros si Birmingham, ambele partide fiind castigate de romanca.