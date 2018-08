ROGERS CUP | Accidentarea Mihaelei Buzarnescu schimba regulile in tenisul mondial? Reactia organizatorilor: "Romanca nu a asteptat prea mult pana la interventia medicilor!"

Mihaela Buzarnescu s-a accidentat in setul decisiv contra Elinei Svitolina, la scorul de 4-3 pentru ucraineanca. Buzarnescu a alunecat, la doar cateva minute dupa ce s-a plans arbitrului ca suprafata de joc este alunecoasa, a calcat stramb si a izbucnit imediat in lacrimi de durere.

Elina Svitolina, adversara Mihaelei Buzarnescu, i-a criticat pe organizatori pentru ca medicii au intervenit prea tarziu pentru a o ajuta pe romanca. Eugene Lapierre, directorul turnelui de la Montreal considera insa ca Buzarnescu nu a asteptat prea mult pe teren inainte de interventia echipei medicale.

"Personal, nu cred ca situatiile obisnuite necesita o astfel de decizie (n.red. prezenta unui medic la fiecare meci). Si in acest caz, nu a durat foarte mult pana cand trainerul si-a facut aparitia. Am cronometrat, iar acesta a sosit dupa doua minute si 30 de secunde. Nu e deloc un timp rau", a declarat Lapierre, conform cbc.ca.

Totusi, incidentul in care a fost implicata Mihaela Buzarnescu ar putea schimba regulile in tenis. Se ia in calcul acum ca fiecare teren sa aiba asistenta medicala.