ROGERS CUP | Programul zilei: Buzarnescu, prima care joaca azi! Cand intra pe teren Simona Halep si Sorana Cirstea

Simona Halep, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu joaca in aceasta seara la Rogers Cup.

Mihaela Buzarnescu este prima care va intra pe teren. Meciul acestuia cu Elina Svitolina, cap de serie numarul 5, este programat pentru ora 19:30.



Simona Halep - Anastasia Pavlyuchenkova este primul meci al liderului mondial la turneul din Canada. Simona Halep a intrat in competitie direct in turul 2. Partida este programata pentru ora 01:30, in aceasta noapte.



Tot de la 01:30 va juca si Sorana Cirstea. Cirstea o va infrunta pe Venus Williams, favorita numarul 13, intr-o partida programata sa se dispute pe terenul doi.