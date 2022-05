Roger Federer și Serena Williams, victime colaterale ale războiului: vor dispărea din clasamentele ATP și WTA, după scandalul Wimbledon

Neînțelegerile dintre organizatorii turneului de la Wimbledon (27 iunie - 10 iulie) și reprezentanții celor trei foruri ale tenisului internațional - ATP, WTA și ITF - pe tema participării rușilor și belarușilor în ediția 2022 a Grand Slam-ului londonez va conduce la o schimbare istorică, nedorită în ierarhiile ATP și WTA.

Roger Federer și Serena Williams vor dispărea din clasamentele mondiale, întrucât niciunul dintre cei doi nu a mai jucat un meci oficial de anul trecut. Federer s-a oprit în sferturile turneului de la Wimbledon, iar Serena, încă din primul tur, prin urmare punctele acumulate în 2021 vor fi anulate, iar cei doi sportivi legendari ai tenisului vor fi eliminați din clasamente, neavând niciun punct.

Decizia luată la comun de către ATP, WTA și ITF îl afectează sever și pe Novak Djokovic, care îi va ceda prima poziție a clasamentului rusului Daniil Medvedev, tenismenul sârb urmând să cadă până pe a treia poziție.

Serena Williams (40 de ani, 246 WTA) și Roger Federer (40 de ani, 46 ATP) vor avea parte de misiuni extrem de dificile, în cazul în care vor căuta să revină în circuitele profesioniste de tenis, urmând să fie nevoiți să joace calificări pentru a accede pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem.

În cazul turneelor de calibru inferior din ATPși WTA, Federer și sora mai mică a familiei Williams vor putea beneficia de wildcard-uri din partea organizatorilor.

Roger Federer and Serena Williams will disappear from the rankings after Wimbledon even if they play the tournament.