Oucasse Mendy și Dan Nistor, intrați de pe bancă, au fost decisivi pentru echipa lui Cristiano Bergodi, marcând în minutele 67, respectiv 85. La finalul partidei, Nistor a făcut o declarație savuroasă despre fanii din giuleșteni.

„Mă bucur că am revenit, sunt sănătos și-mi pot ajuta echipa. Sunt trei puncte foarte importante. Cred că meciul cu FC Argeș este capital pentru noi.



Cred că și din cauza problemelor de lot am avut fluctuațiile de formă. Sper să revină și ceilalți accidentați și sunt convins că vom arăta mai bine.

Respect pentru fanii din Giulești



La Rapid sunt niște fani senzaționali, e și acustica, pare că sunt 40-50 de mii de fani. Sper să ne revedem aici în play-off. De public nu mai zic, chiar dacă m-a înjurat tot meciul.



Cred că Răzvan (n.r. Zamfir) l-a descoperit pe Mendy, de la el a venit acest transfer. Mă bucur că a venit, cred că a fost omul meciului. A debutat senzațional și sper să nu se oprească aici.



Dacă vom câștiga cu FC Argeș, vom trece peste și vom fi la mâna noastră. Sunt sigur că vom fi alții la ora meciului”, a spus Dan Nistor la finalul meciului.

Rapid ratează ocazia de a reveni pe primul loc şi rămâne pe poziţia a treia, cu 45 de puncte, în timp ce Universitatea Cluj acumulează 39 de puncte şi urcă pe locul 5.

