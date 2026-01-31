Liverpool - Newcastle, ora 22:00, LIVE pe VOYO



Liverpool trece printr-o nouă perioadă delicată pe plan intern. După cinci meciuri fără victorie în campionat, echipa pregătită de Arne Slot a căzut pe locul șase, la un singur punct de următoarea clasată, Chelsea, și la 14 puncte de liderul Arsenal.



Pretențiile erau mari la începutul sezonului în ceea ce o privește pe Liverpool, având în vedere că suma investită pentru transferuri s-a apropiat de 500 de milioane de euro, dar rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor. ”Cormoranii” sunt departe de titlul pe care l-au câștigat în sezonul precedent și sunt, momentan, excluși din calcule.



Cu doar 36 de puncte după 23 de etape, Liverpool are în față un test dificil. Pe Anfield se deplasează Newcastle, o echipă cu pretenții în campionatul englez, aflată pe locul nouă cu 33 de puncte. O victorie i-ar putea da speranțe echipei lui Arne Slot pentru o revenire în TOP 4.



În ultima etapă, Liverpool a pierdut dramatic pe terenul celor de la Bournemouth, scor 3-2, iar după acest meci viitorul lui Arne Slot a fost pus sub semnul întrebării. S-a zvonit chiar că șefii clubului l-au contactat deja pe Xabi Alonso, fostul antrenor de la Real Madrid.



De partea cealaltă, Newcastle vine și ea după o înfrângere, scor 0-2 cu Aston Villa, echipă aflată pe locul trei în Premier League.

