Oucasse Mendy și Dan Nistor, intrați de pe bancă, au fost decisivi pentru echipa lui Cristiano Bergodi, marcând în minutele 67, respectiv 85.



Cristiano Bergodi și-a felicitat elevii după succesul în fața Rapidului, punctând că victoria nu reprezintă o revanșă personală, deși a recunoscut că nu a uitat cum a plecat din Giulești.



”Jucătorii s-au comportat foarte bine, Rapid e o echipă redutabilă, foarte bună. Sunt 3 puncte extraordinar de bune și-mi felicit jucătorii. E o zi foarte bună pentru noi.



Jucătorii sunt foarte receptivi, în ziua premergătoare meciului, noi analizăm echipa. Nu avem o echipă cu talie, dar ne-am bătut și mă bucur pentru ei. A fost un meci foarte bun.



Am un lot competitiv, am găsit mulți jucători buni și cred că suntem pe un drum bun. Sunt bucuros, nu am făcut rezultate întâmplătoare.



E un jucător de care aveam nevoie (n.r. despre Oucasse Mendy). A intrat foarte bine, e un jucător iute, rapid cu mingea la picior. Ne-a convins.

Bergodi nu a uitat cum a plecat din Giulești



Nu e o revanșă, am amintiri frumoase aici la Rapid. Nu aș fi ipocrit dacă spun, dar nu cred că era nevoie să plec atunci. După 30 de meciuri eram pe locul doi, am bătut 4-0 la FCSB și după mi-au dat sentința asta și m-au dat afară, numai asta. Nu am de luat o revanșă, noi am luat 3 puncte. Le mulțumesc băieților mei”, a spus Cristiano Bergodi la finalul meciului.



Rapid ratează ocazia de a reveni pe primul loc şi rămâne pe poziţia a treia, cu 45 de puncte, în timp ce Universitatea Cluj acumulează 39 de puncte şi urcă pe locul 5.

