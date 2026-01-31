Ce l-a surprins pe Costel Gâlcă după Rapid - U Cluj 0-2: „Nu mă așteptam Antrenorul așteaptă întăriri în Giulești

Ce l-a surprins pe Costel Gâlcă după Rapid - U Cluj 0-2: „Nu mă așteptam Antrenorul așteaptă întăriri în Giulești Superliga
Costel Gâlcă a recunoscut că a se aștepta la altceva de la duelul cu U Cluj.

U Cluj s-a impus în fața lui Rapid, scor 2-0, într-un meci din runda a 24-a din Superliga, care s-a jucat în Giulești.

Golurile ardelenilor au fost marcate de Mendy (67') și Nistor (85' din penalty).

Costel Gâlcă: „Nu mă așteptam să pierdem”

Antrenorul alb-vișiniilor a explicat detaliile unde crede că s-a făcut diferența în partida jucată în Giulești.

Costel Gâlcă a pus accent pe faptul că nu se aștepta ca echipa lui să piardă, mai ales după ce a văzut cum a început a doua parte.

Tehnicianul așteaptă să se poată baza pe Tallison, noua achiziție a Rapidului.

„Mă așteptam la un meci echilibrat. Pe spațiul porții am finalizat doar o acțiune. Meciul s-a decis la o fază fixă. Nu știu dacă la al doilea gol a fost penalty. Ăsta e fotbalul. N-avem ce face. Nu mă așteptam să pierdem.

În a doua parte am început destul de bine. Plusul de care spuneam să vină de pe bancă, azi (n.r. sâmbătă) n-a fost să fie. Ei s-au retras mai mult, au mai avut o contră la care puteau marca.

Sincer, sunt jucători care au venit de puțin timp. Trebuie să le dăm timp de adaptare. Acum nu ne așteptăm ca la fiecare meci să fie extraordinari. Mai e până vor prinde ritm.

Tallison e un jucător care ne va aduce un plus. Sper să se rezolve mai repede (n.r. situația cu actele). (n.r. despre schimbarea lui Alex Dobre) Supărați sunt toți că nu joacă sau că îi schimbăm. Avem multe meciuri de jucat. Trebuie să fie toți pregătiți.

Am zis că nu mă așteptam să pierdem. Nu s-a terminat. Mai avem șase etape. Am avut lipsuri. Avem un lot. Nu l-am avut pe Lars, Pașcanu, Manea. Nu vreau să o interpretăm ca pe o scuză. E important ca jucătorii să aibă ritm.

La Sibiu vor mai intra și alți jucători. (n.r. dacă va juca cu Moruțan, Petrila și Dobre în spatele unui vârf?) Depinde cum vom arăta. Pentru mine sunt importanți toți”, a spus Costel Gâlcă, la flash-interviu.

Faza controversată la care U Cluj a primit penalty

Sursă foto: Digi Sport

În urma acestei înfrângeri, Rapid a ratat șansa de a urca pe prima poziție și se află pe locul trei în Superliga, la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova, cel puțin până la meciul oltenilor de duminică.

De cealaltă parte, ”U” Cluj se află pe poziția a cincea și a urcat pe loc de play-off, în urma succesului din Giulești.

