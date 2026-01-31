MVP-ul partidei din Giulești a fost Oucasse Mendy. Debutantul lui U Cluj a intrat în minutul 58, a marcat golul de 1-0 și a obținut penalty-ul din care Dan Nistor a făcut 2-0.



Ovidiu Herea critică deciziile lui Costel Gâlcă din Rapid - U Cluj 0-2

Rapid a avut o prestație modestă, iar Ovidiu Herea, fostul atacant din Giulești, crede că o mare parte din vină o are Costel Gâlcă.



Herea îi reproșează tehnicianului că l-a mutat pe golgheterul Alex Dobre în flancul stâng al atacului, deși s-a demonstrat că Dobre dă cel mai bun randament în dreapta, unde a fost folosit astăzi Olimpiu Moruațn. De asemenea, Herea crede că Gâlcă nu a fost inspirat nici când l-a titularizat pe Daniel Paraschiv în dauna lui Elvir Koljic.



"Nu cred că a fost o decizie inspirată. N-ai voie să-l scoți pe Dobre de acolo atât timp cât ți-a dat randamentul cel mai bun în poziția aia. Atunci când Dobre n-a funcționat, n-a funcționat nici echipa. Azi, nu a funcționat nici Dobre, nici echipa.



E clar că Rapidul nu a fost inspirată nici în alegerea atacantului, cu toate că nici Koljic nu a fost marcatorul pe care Giuleștiul îl are.



Cea mai mare vină a lui Gâlcă e că l-a scos pe Dobre din poziția în care a dat cel mai bun randament", a spus Ovidiu Herea, la Prima Sport.

