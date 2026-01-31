GALERIE FOTO Marian Aioani, scandalizat de penalty-ul primit de U Cluj: „Ce să văd, cum sare în piscină!? Sunt degeaba”

Alexandru Hațieganu
Marian Aioani, portarul lui Rapid, a fost revoltat după înfrângerea cu U Cluj.

U Cluj s-a impus în fața lui Rapid, scor 2-0, într-un meci din runda a 24-a din Superliga, care s-a jucat în Giulești.

Golurile ardelenilor au fost marcate de Mendy (67') și Nistor (85' din penalty).

Aioani a explicat ce s-a întâmplat la faza penalty-ului

Echipa lui Cristiano Bergodi a primit o lovitură de la 11 metri în minutul 83, în urma unui presupus contact între Aioani și Mendy.

Marian Aioani a fost scandalizat de faptul că arbitrii din camera VAR nu l-au chemat pe centralul Florin Andrei să revadă fază, pentru că portarul giuleștenilor consideră că a fost o simulare a jucătorului de la ”U” Cluj.

„Nu am făcut o a doua repriză reușită, în prim repriză am construit am avut ocazii, în a doua nu am reușit să verticalizăm mai mult și s-a simți acest lucru. 

(n.r. Cum a fost faza penalty-ului pentru tine) Am văzut-o în vestiar, ce să văd, cum sare în piscină!? Nu înțeleg cum nu se vede la VAR, s-a văzut clar și pe reluări. Eu am vrut să îl blochez, am văzut că a dat mingea pe lângă mine și m-am ferit. Am simțit contact, dar el a intrat în mine și nu eu în el.

Ce pot să mai zic după ce dă (n.r. arbitrul) un asemenea penalty și nu e chemat la VAR, dar nu de asta am pierdut în seara asta.

(n.r. Ai avut multe parade în sera asta) Dacă e să tragi linie, sunt degeaba. Eu încerc să nu primesc gol și să ajut echipa să câștige, dar astăzi nu s-a putut.

(n.r. Cum a fost faza primului gol?) Nu am putut să văd atât de bine, e o greșeala de marcaj, dar e păcat că am luat gol așa. 

Mai avem șase meciuri pana la începerea play-off-ului și vrem să câștigăm.”, a spus Marian Aioani.

În urma acestei înfrângeri, Rapid a ratat șansa de a urca pe prima poziție și se află pe locul trei în Superliga, la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova, cel puțin până la meciul oltenilor de duminică.

De cealaltă parte, ”U” Cluj se află pe poziția a cincea și a urcat pe loc de play-off, în urma succesului din Giulești.

