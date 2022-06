Situația ireală în care a ajuns clasamentul WTA: numărul 2, mai aproape de locul 464 decât de liderul Iga Swiatek

Distanța dintre Iga Swiatek - locul 1 WTA și ocupanta poziției secunde a ierarhiei, Ons Jabeur este mai mare decât ecartul în punctaj dintre numărele 2 și 464 WTA.

Situația este rezultatul șirului extraordinar, de 35 de succese consecutive, semnat de Iga Swiatek, o premieră în acest secol, în tenisul feminin. În 2022, jucătoarea poloneză în vârstă de 21 de ani a câștigat turneele de la Roland Garros, Roma, Stuttgart, Miami, Indian Wells și Doha.

Actualizarea săptămânală a clasamentului WTA, publicată luni, 27 iunie, în prima zi a turneului de la Wimbledon continuă să șocheze lumea tenisului. Cu 8576 de puncte, Iga Swiatek are un avantaj de 4236 de puncte în fața tunisiencei Ons Jabeur, urcată în premieră pe locul 2 mondial.

Ranking points-wise, there is now a bigger gap between WTA No. 1 and No. 2 than between No. 2 and No. 464. pic.twitter.com/QaEe1Q0wQx