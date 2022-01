Reacția Simonei Halep după prima victorie din 2022: „Accidentarea de anul trecut m-a ajutat, eram epuizată.” 

Simona Halep a debutat cu succes în sezonul 2022, învingând-o pe Destanee Aiava, scor 6-4, 6-2 în primul tur al competiției WTA 250 Summer Set 1 de la Melbourne. În faza ultimelor 16 jucătoare, România va putea urmări un duel 100% autohton, între Simona Halep și Gabriela Ruse.

La finalul primei partide oficiale jucate la simplu în acest sezon, Simona Halep a vorbit cu seninătate despre perioada dură adusă de dubla ruptură musculară suferită la Roma, în 12 mai 2021 și și-a încheiat discursul anunțând că abia așteaptă duelul cu conaționala sa, Gabriela Ruse.

A nice solid win for Simona today. It wasn't too easy as to not help her get her rhythm, as Aiava hit some amazing shots. But Simo was just too good today and will face Gabi tomorrow in R2. Simona Halep defeated Destanee Aiava 6-4, 6-2.#MelbourneTennis pic.twitter.com/9YZZtJ5Apu