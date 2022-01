Primul turneu, prima finală pentru Simona Halep în 2022. Osaka s-a retras: cine va fi oponenta din ultimul act

Simona Halep s-a calificat în finala turneului WTA 250 Summer Set 1 de la Melbourne. Jucătoarea din România a dispus cu ușurință în penultimul act de chinezoaica Qinwen Zheng (19 ani, 126 WTA), scor 6-3, 6-2.

Partida a durat numai 85 de minute, Simona Halep reușind să o încheie fără niciun break pierdut, spre deosebire de meciul din sferturile de finală, când și-a pierdut serva de 7 ori.

1st tournament of the year and Simona is into the Final! She played and served much better against a younger opponent to get the victory. Simona Halep defeated Qinwen Zheng 6-3, 6-2. Simona will face Veronika Kudermetova in the Final. #MelbourneSummerSet pic.twitter.com/g16w6bZbjn

Cu un procentaj de 73% al punctelor câștigate pe prima servă, Simona Halep și-a făcut datoria pe propria servă și a exploatat eficient serva a doua a asiaticei, atacând agresiv și adjudecându-și jumătate din punctele jucate de Zheng cu al doilea serviciu.

În ultimul act, Simona Halep va înfrunta o adversară mai odihnită, în condițiile în care Veronika Kudermetova nu a trebuit să o învingă pe Naomi Osaka pentru a accede în finală, sportiva japoneză retrăgându-se ca urmare a unor dureri în zona abdominală.

No.2 seed Simona Halep into the Melbourne 1 final with a 63 62 win over Zheng Qinwen. Saved all 5 break points she faced.

Face Veronika Kudermetova for the title. Halep trying to win her 1st title since 2020 Rome.