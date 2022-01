„Singurul meu obiectiv în 2022 e revenirea în top 10 WTA!” Simona Halep dezvăluie ce o mai motivează în tenis după un deceniu de poveste

Prima confruntare oficială ar putea fi tocmai o întâlnire cu partenera de dublu, Gabriela Ruse, în cazul în care sportiva mai tânără din țara noastră va trece de Arina Rodionova.

Înainte de a-și începe seria meciurilor în WTA, sezonul 2022, Simona Halep a dezvăluit că este surprinsă plăcut de condiția sa fizică actuală, dar și că abia așteaptă începerea sezonului pentru a-și urmări singurul obiectiv auto-impus în acest an, respectiv revenirea în top 10 WTA.

„În antrenamente sunt foarte bună. Câștig seturi. Mă antrenez mai mult decât de obicei. Pot să stau două ore pe teren, lucru care nu îmi venea ușor în trecut.

Văd tenisul diferit în această fază a vieții mele. Îmi aduce mai multă bucurie, așa că sunt mai relaxată. Nu pun presiune asupra mea și voi încerca să continui să nu fac asta nici în timpul meciurilor, dar sunt aici să dau tot ce am mai bun”, a declarat Simona Halep pentru site-ul oficial al circuitului WTA.

Cum definește Simona Halep succesul în 2022

„Succes ar însemna să mă întorc în top 10 WTA. Acesta este principalul obiectiv și, de fapt, și singurul. Tot ce va veni pe lângă va fi un bonus, dar ne focalizăm pe revenirea în top 10”, a dezvăluit Simona Halep într-un interviu oferit jurnalistei Courtney Nguyen.

Întrebată dacă se simte bătrână la 30 de ani, Simona Halep a răspuns curajos: „Mă gândeam că se apropie sfârșitul carierei mele, dar sincer să vă spun, după acest pre-sezon și având în vedere cum mă simt acum, cred că mai am câțiva ani de jucat. Echipa îmi spune că sunt în continuare suficient de bună încât să concurez, așadar nu mă gândesc la retragere încă. Vreau doar să mă bucur și să dau ce am mai bun, pentru că știu că mai am o șansă”, a completat Simona Halep.

Ce o mai motivează pe Simona Halep după 2 titluri de Grand Slam câștigate

„Să văd cât de bună mai pot să fiu, câte meciuri mai pot să câștig. Sunt motivată să dau tot ce am mai bun în fiecare zi. Încă mă bucur de tenis și de competiții și încă îmi doresc mai mult de la mine însămi.

Am o echipă bună și un număr de oameni frumoși în jurul meu. Ei sunt motivația mea. Nu am un singur lucru care mă motivează, cum ar fi un turneu anume sau un rezultat”, a completat Simona Halep, lăsând de înțeles că are calmul necesar unei campioane pentru a prospera de-a lungul sezonului 2022.