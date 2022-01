Simona Halep, pregătită de prima finală a anului: „Vreau să uit anul 2021. Încă iubesc tenisul, e un sentiment grozav!”

Simona Halep va juca a 40-a finală de turneu WTA a carierei duminică, 9 ianuarie împotriva rusoaicei Veronika Kudermetova (31 WTA), în urma victoriei în minim de seturi înregistrate în semifinala jucată contra chinezoaicei Qinwen Zheng (126 WTA).

Calificată într-o finală încă din primul turneu al anului, Simona Halep a declarat că se bucură de acest început grozav de sezon și că vrea să uite stagiunea anterioară, în care accidentările i-au blocat drumul către succes în circuitul de elită al tenisului feminin.

Simona Halep: „Lecția învățată în 2021 e că încă iubesc tenisul!”

„E un sentiment grozav să joc finala în primul turneu al anului. Sunt fericită, cred că am jucat bine azi, am jucat bine amândouă. E frumos să văd că pot începe anul acesta foarte bine, pentru că sezonul anterior nu a fost ușor.

La unele mingi, am simțit puterea adversarei și nu mi-a fost ușor să le returnez. Categoric, serviciul m-a ajutat astăzi, mi-am relaxat brațul mai mult decât ieri, ieri a fost teribil. Azi am jucat mai bine și sunt mulțumită cu asta,” a dezvăluit Simona Halep în interviul oferit pe teren.

Întrebată care au fost lecțiile învățate în perioada în care a stat departe de teren, de-a lungul sezonului cald al anului 2021, Simona Halep a răspuns:

„Lecția pe care am învățat-o în perioada în care am fost accidentată e că încă iubesc tenisul, îmi place să fiu pe teren. Acum vreau să uit de anul trecut. Iată-mă aici! Vreau doar să mă bucur de moment, să dau tot ce am mai bun în fiecare meci pe care îl joc și să muncesc mai mult,” a completat Simona Halep.

Finala turneului WTA 250 Summer Set 1, Halep vs. Kudermetova se joacă duminică, 9 ianuarie și va fi transmisă live text pe www.sport.ro.