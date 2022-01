Simona Halep, posibil duel cu Gabriela Ruse în optimile Summer Set 1 de la Melbourne! Cine va fi prima adversară 

Gabriela Ruse a demonstrat maturitate în prima partidă oficială jucată în 2022, trecând de Arina Rodionova în primul tur al întrecerii Summer Set 1 de la Melbourne. A fost 6-3, 6-2 pentru sportiva din România la capătul a numai 68 de minute de joc, iar Gabriela Ruse și-a rezervat astfel un loc în optimile de finală, unde ar putea să o înfrunte pe Simona Halep, în cazul în care aceasta din urmă va trece de Destanee Aiava (316 WTA).

Ar fi a doua întâlnire directă între Gabriela Ruse și Simona Halep în circuitul WTA, precedenta având loc chiar în ultimul meci al sezonului 2021 pentru Ruse, o înfrângere scor 1-6, 2-6 în turul 1 al Openului Transilvaniei.

Organizatorii nu au anunțat încă programul zilei următoare, dar până să aflăm dacă cele două românce se vor întâlni la simplu, Gabriela Ruse și Simona Halep vor juca împreună la dublu în competiția WTA Summer Set 2, împotriva Bernardei Pera și Katerinei Siniakova.

Sportiva antrenată de Andrei Cociașu a performat la nivel înalt în meciul de debut al sezonului 2022. A servit 3 ași, a câștigat 79% din punctele jucate cu prima servă și a fructificat 4 din cele 6 mingi de break procurate, câștigând în final cu 16 puncte mai mult decât oponenta sa.

Gabi played great today, like we saw last year when she won her 1st WTA title. She gets the win and waits for the winner between Simona Halep and Destanee Aiava. Gabriela Ruse defeated Arina Rodionova 6-3, 6-2.#MelbourneTennis pic.twitter.com/JLVksYsVU9