Reactia japonezei Naomi Osaka dupa ce a intrecut-o pe Simona Halep in clasament: "Este un lucru urias pentru mine, normal ca sunt fericita"

Naomi Osaka a vorbit despre preluarea sefiei in clasamentul WTA.

Naomi Osaka a depasit-o pe Simona Halep in clasamentul WTA si este, provizoriu sau nu, pe primul loc WTA. Daca se va impune in marea finala de sambata, Osaka va fi lider mondial dupa turneul major de la Melbourne.

Chiar si asa, Osaka este multumita de parcursul ei in clasament, avand in vedere ca acum un an era pe locul 72 WTA. "Este evident ca este un lucru urias pentru mine. Este unul dintre cele mai mari obiective pe care le-am avut, mai ales de cand am auzit ca se poate. Ar fi grozav daca as putea fi pe locul 1. Oricum, eu o iau meci cu meci. Nu cred ca cineva se gandea la inceputul turneului ca trebuie sa ajunga pe primul loc. Singurul obiectiv este castiarea turneului. Oricum, eu anul trecut eram pe locul 70, iar faptul ca acum sunt aproape de primul loc este foarte placut, normal ca sunt fericita", a declarat Osaka la conferinta de presa.

Incepand de luni, Simona Halep va cobori pe locul 3. Finala este programata la Melbourne sambata, de la ora 10, ora Romaniei.



Top 5 WTA LIVE:

1. Naomi Osaka - 6330 puncte

2. Petra Kvitova - 6290 puncte

3. Simona Halep - 5582 puncte

4. Sloane Stephens - 5307 puncte

5. Karolina Pliskova - 5100 puncte