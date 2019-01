Petra Kvitova - Naomi Osaka, FINALA feminina de la Australian Open! Campioana IA TOT la Melbourne

S-a stabilit finala feminina de la Australian Open 2019!

Joi dimineata au avut loc ambele semifinale de simplu feminin la Melbourne, iar partidele din penultimul act nu au dezamagit. Petra Kvitova, de doua ori campioana la Wimbledon, a reusit sa traca de surpriza turneului, americanca Danielle Collins, locul 35 WTA, scor 7-6 (2), 6-0, la capatul unui meci ce a durat o ora si 36 de minute.

Pentru Kvitova este o reusita uriasa, mai ales ca la finalul anului 2016 a fost injunghiata in mana de un hot si a avut nevoie de interventie chirurgicala. Cehoaica in varsta de 28 de ani o va intalni in ultimul act pe Naomi Osaka. Sportiva din Japonia a trecut in penultimul act de o alta cehoaica, Pliskova, locul 8 WTA, scor 6-2, 4-6, 6-4, dupa aproape doua ore de joc.

Finala, pe de alta parte, va fi una cu multiple mize pentru ambele jucatoare. Petra Kvitova si Naomi Osaka vor juca in ultimul act cu titlul de Grand Slam si locul 1 mondial pe masa. Cine se impune, va fi si prima jucatoare din lume, o premiera absoluta pentru ambele sportive, iar cine pierde, se va clasa pe locul secund in ierarhia WTA. Interesant este ca si partida in sine va fi o premiera. Kvitova si Osaka nu s-au mai intalnit pana in prezent in circuit.

In urma cu un an, Naomi Osaka era pe locul 72 WTA, iar acum este la doar o victorie dinstanta de locul 1. Finala este programata la Melbourne sambata, de la ora 10, ora Romaniei.