Simona putea fi intr-o grupa INFERNALA cu Kerber, Osaka si Sloane! Cum arata meciurile uriase de la Turneul Campioanelor

Simona Halep s-a retras de la Turneul Campioanelor din cauza durerilor de la spate, iar organizatorii au oferit prima reactie.

Directoarea turneului, Mellisa Pine, i-a multumit sportivei noastre pentru ca s-a prezentat totusi la Singapore, chiar daca nu va evolua. "Simona Halep este singura jucatoare care s-a calificat de cinci ori la turneul din Singapore. A trebuit sa se retraga din cauza unei accidentari, insa este alaturi de noi. Vrem s-o felicitam pentru rezultatele avute si ii dorim o recuperare rapida", a spus Mellisa Pine la ceremonia de deschidere a competitiei.

La Turneul Campioanelor a avut deja loc tragerea la sorti a grupelor.

Grupa rosie: Angelique Kerber, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Kiki Bertens

Grupa alba: Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Elina Svitolina, Karolina Pliskova

In urma retragerii Simonei Halep de la Singapore, Kiki Bertens va putea evolua in premiera la Turneul Campioanelor, care se va desfasura in perioada 21-28 octombrie.

Angelique Kerber, locul 3 WTA, a vorbit despre hotararea Simonei Halep de a se retrage de la Turneul Campioanelor.

Sportiva din Germania regreta ca Simona nu va participa la ultimul mare turneu al anului, insa este de parere ca absenta romancei nu va afecta calitatea competitiei. "Imi pare rau ca Simona nu a putut concura, insa toate jucatoarele care sunt aici merita sa fie aici. Toate au avut un an consistent si sunt cele mai bune jucatoare din acest sezon. Nici nu mai conteaza cu cine joci, tot timpul trebuie sa fii la cel mai inalt nivel", a spus Angelique Kerber la Tennis Channel.