Prima victorie pentru Angelique Kerber la Turneul Campioanelor! Victorie contra campioanei de la US Open, Naomi Osaka

Jucatoarea de pe locul 2 WTA a obtinut prima victorie in cadrul Grupei Rosii.

Angelique Kerber, locul 2 WTA, a obtinut prima victorie in cadrul Grupei Rosii dupa ce a trecut de campioana de la US Open, Naomi Osaka!

Sportiva din Germania in varsta de 30 de ani a invins-o pe nipona la capatul unui meci care a durat doua ore si 32 de minute de joc, scor 6-4, 5-7, 6-4. Partida a foat una extrem de echilibrata, insa Kerber a fost mai inspirata in momentele cheie ale meciului. Nemtoaica a castigat in total 109 puncte, in timp ce Osaka a acumulat 104.

Urmatorul meci in Grupa Rosie este cel dintre Kiki Bertens si Sloane Stephens. Daca olandeza invinge, se califica in semifinala din postura de castigatoare a grupei, iar Osaka nu ar mai avea nicio sansa de calificare. Vineri vor avea loc urmatoarele partide:



Angelique Kerber – Sloane Stephens

Kiki Bertens – Naomi Osaka