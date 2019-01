Naomi Osaka i-a facut pe toti sa rada! Cum a reactionat dupa ce a preluat sefia clasamentului WTA. VIDEO

Naomi Osaka s-a calificat in semifinale la Australian Open dupa 6-4; 6-1 cu Elina Svitolina si a devenit noul lider WTA.

Naomi Osaka trece printr-o forma incredibila, dupa victoria de anul trecut de la US Open, cand a doborat-o pe Serena Wiilliams in finala. Osaka spera sa joace o noua finala, de aceasta data la Melbourne.

Japoneza a invins-o fara drept de apel pe Elina Svitolina in sferturi la Melbourne si se pregateste de semifinala cu Karolina Pliskova. In celalalt meci, Kvotova se bate cu surpriza Danielle Collins din SUA pentru un loc in finala de la Australian Open 2019. Naomi Osaka si Petra Kvitova se pot duela astfel in finala pentru marele premiu, dar si pentru locul 1 in lume.

In urma rezultatelor de azu, Naomi Osaka a preluat conducerea in clasamentul WTA si a trimis-o pe Simona Halep pe locul 3. In ecuatie se afla si Pliskova, cea care poate prelua ea sefia clasamentului daca va reusi sa castige turneul.

"Am jucat cu ambele jucatoare, sunt mari jucatoare. Stiu ca va fi greu indiferent cu cine joc, sincer, incerc sa ajung inauntru pentru ca este foarte cald acum", a spus Osaka la interviul de pe teren, in uralele publicului.

"Azi am avut un singur scop, acela de a lovi cat de tare pot mingea si sa incerc sa nu ma enervez. Nu m-am descurcat la fel de bine in rundele precedente, dar cred ca azi am procedat bine si sunt foarte fericita pentru cum am jucat", a spus Osaka.