După Gigi Becali și Mihai Stoica, a venit rândul lui Elias Charalambous să critice în termeni duri prestația lui Iulian Călin din meciul cu FC Botoșani.

Elias Charalambous, discurs dur la adresa arbitrajului după FCSB - FC Botoșani

Cea mai controversată fază a meciului s-a produs în prima repriză, când Darius Olaru s-a prăbușit în careul advers după ce a fost tras de tricou de Mihai Bordeianu. Iulian Călin, poziționat foarte aproape de fază, nu a dictat penalty, iar Sorin Costreie, din camera VAR, nu a intervenit.

Elias Charalambous nu crede că poate fi vorba de o eroare din partea lui Iulian Călin și sugerează că a fost vorba de intenția centralului de a dezavantaja FCSB.

"E bine că am câștigat meciul. Dacă nu l-am fi câștigat, poate că oamenii spuneau că vin aici și caut scuze. Dar pentru mine a fost clar, am văzut faza și după meci. Arbitrul era la doi, trei metri, deci nu e o greșeală umană. Era o greșeală umană daci erai departe și nu vedeai bine faza.

Dar dacă ești la doi, trei metri și vezi tragerea de tricou... nu o dată, ci de trei ori. Contra noastră, Dinamo a primit un penalty pentru o tragere cu o intensitate mai redusă.

Asta înseamnă că nu fost o greșeală umană, deci trebuie să avem grijă. Poate că astfel de decizii ne vor costa la final. Arbitrii trebuie să fie corecți cu toată lumea. E prima dată când vorbesc atât de clar despre asta, dar ce s-a întâmplat a fost evident. Nu pot să vin aici și să zic lucruri pe care nu le cred", a spus Charalambous, sâmbătă, la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați.

FOTO Faza la care FCSB a cerut penalty în meciul cu FC Botoșani