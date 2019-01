Naomi Osaka a ridicat publicul in picioare la Australian Open! Ce a declarat imediat dupa calificarea in finala. VIDEO

Naomi Osaka a ridicat publicul in picioare cu declaratiile facute dupa semifinala disputata cu Pliskova la Australian Open.

Naomi Osaka a obtinut calificarea in marea finala de sambata de la Australian Open dupa ce a trecut in penultimul act de Karolina Pliskova, locul 8 WTA, scor 6-2, 4-6, 6-4, dupa aproape doua ore de joc. Nipona trece printr-o perioada foarte buna a carierei si castiga meciuri pe banda rulanta. Ea a ajuns deja la 13 victorii consecutive in turneele de Grand Slam, dupa succesul incredibil din finala de la US Open 2018.

Chiar daca a cedat setul secund, Osaka a declarat ca se astepta ca adversara ei sa ridice nivelul de joc si sa-i puna probleme. "M-am asteptat cumva ca Pliskova sa revina in setul secund. Mi-am spus insa ca trebuie sa me regruprez in setul decisiv si in felul acesta am reusit sa castig. E foarte cald, da, dar imi place caldura. Cand am vazut ca e acoperisul tras mi-am spus ca e momentul meu sa stralucesc, dar dupa ce s-a inchis cred ca le-a placut si oamenilor", a spus Osaka dupa meci.

Totusi, la finalul discursului, tanara sportiva din Japonia a starnit amuzamentul spectatorilor aflati la Melbourne printr-o declaratie sincera. "Cred ca experienta m-a ajutat sa gestionez mai bine meciuri ca acesta. Sa fiu sincera, am fost atat de speriata pe serviciul meu doi. Am fost ca <O Doamne, te rooog!> Cumva, am reusit, cred ca este experienta, nu stiu", a spus Naomi. Intrebata daca se va plimba prin Melbourne inainte de finala si ce planuri are, Naomi a spus fara ezitare: "Voi merge sa dorm. Poate dupa aceea ma voi plimba, dar probabil ca nu, ca sa fiu sincera", a mai spus Osaka.