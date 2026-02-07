FC Argeș s-a impus cu 3-1 în fața lui FC Hermannstadt, într-un meci din runda a 26-a din Superliga.

Golurile piteștenior au fost marcate de Bettaieb (31', 83') și de Robert Moldoveanu (80'), în timp ce Sergiu Buș (88') a marcat pentru sibieni. Andreas Karo (FC Hermannstadt) a fost eliminat direct în minutul 29, în urma unei intrări greu de privit.

Gigi Becali l-ar fi vrut titular pe Dennis Politic: „El era antrenat”

Patronul lui FCSB a recunoscut că nu se aștepta ca FC Argeș să meargă atât de bine în acest sezon din Superliga.

Cu toate că piteștenii au câștigat ambele partide jucate în fața campioanei României, Gigi Becali o consideră pe FC Argeș o formație slabă.

Finanțatorul roș-albaștrilor și-a arătat nemulțumirea după victoria echipei lui Bogdan Andone, scor 3-1, cu FC Hermannstadt.

„Eu la FC Argeș nu mă așteptam, pentru că e o echipă slabă, dar are prea multe puncte, poți să te aștepți la orice.

Nu credeam că bat (n.r. pe FC Hermannstadt), dar dacă ăla, dobitoc, ia roșu și joacă în zece...”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Omul cu banii de la FCSB nu a fost încântat când a văzut că Dennis Politic, jucător împrumutat la Hermannstadt de roș-albaștri, a intrat abia la pauza meciului cu FC Argeș.

„Celălalt (n.r. de la FC Hermannstadt) mi-a zis 'dă-mi-l pe Politic, pentru că joacă cu FC Argeș', iar Politic stă pe bancă. El era antrenat, nu poți să spui că venise după accidentare sau că avea vreo problemă.

Să intre titular, mai are de jucat cu CFR”, a adugat patronul FCSB-ului.

FCSB se află pe poziția a 10-a în Superliga, dar este la doar două puncte de ultimul loc ce duce în play-off, ocupat în momentul de față de FC Botoșani.

FC Argeș se situează pe poziția a 4-a în clasament și are 43 de puncte în 26 de meciuri jucate.