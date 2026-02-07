Unirea Slobozia - Farul Constanța, partidă contând pentru etapa a 26-a din Superliga României, se va desfășura astăzi, începând cu ora 13:00.

LIVE TEXT | Unirea Slobozia - Farul Constanța, de la 13:00

Duelul va fi transmis în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro, unde veți găsi cele mai importante faze ale meciului precum golurile, ratările sau momentele controversate.

Farul (locul 11, 34 de puncte) și Unirea Slobozia (locul 14, 21 p.) au obiective diferite. Constănțenii încă mai speră la un loc de play-off, în timp ce ialomițenii sunt angrenați în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Claudiu Niculescu, aflat la debut pentru Unirea Slobozia

Claudiu Niculescu este înlocuitorul lui Andrei Prepeliță în rolul de antrenor principal la Unirea Slobozia și va debuta cu Farul pe banca ialomițenilor.

„Am venit cu speranțe și foarte mare încredere la acest club, chiar dacă n-am fost aici de foarte multe ori. Am fost ca adversar și știam ce voi găsi aici. Mulțumesc tuturor celor din conducere pentru primirea făcută. Timpul este scurt, mâine ne așteaptă un meci important.

Știam unde vin. O echipă cu stabilitate, un lucru foarte important în fotbalul românesc, o echipă ce este în suferință acum, și sunt încrezător că putem scoate echipa din zona periculoasă a clasamentului. De aceea am și venit, pentru că sunt încrezător și împreună cu stafful și jucătorii ne putem realiza obiectivul care a mai rămas, acela de a ne salva de la retrogradarea în Liga a 2-a. Sunt convins că vom reuși acest lucru, să vedem cum, direct sau prin baraj, dar cu siguranță vom face ce depinde de noi.

Am avut puțin timp să-i cunosc pe jucători, îi știu doar din meciurile de la televizor. Nu va fi ușor, dar nici imposibil. Cu multă dorință, atitudine și ajutorul suporterilor, vrem să reușim să câștigăm punctele puse în joc, puncte ce ne pot da o altă motivație pentru ce urmează și ne dau moral bun. N-am putut face o evaluare totală și corectă a jucătorilor din lot, asta vă pot spune la prima întrerupere a campionatului sau în câteva săptămâni. Toți sunt dornici, dar urmează să vedem calitatea lor.

Niciodată nu o să dau vina pe trecut sau pe transferuri. În momentul în care am luat această decizie, eu sunt responsabil pentru deciziile echipei mai departe. Nu vreau să vorbesc despre transferuri. Am 20 și ceva de jucători la dispoziție, pe care îi antrenez și mă voi lămuri asupra calităților lor”, a declarat Claudiu Niculescu.

Mesajul lui Ianis Zicu

Și tehnicianul Ianis Zicu a vorbit despre importanța partidei pentru echipa pe care o pregătește, Farul Constanța.

„Este un meci dificil, cu o echipă aflată sub noi în clasament, iar victoria este cu atât mai importantă cu cât ne vom mai întâlni, probabil, cu Slobozia și în play-out și trebuie să mărim distanța. Trebuie să găsim toate energia pozitivă pentru a lua cele trei puncte.

Când am început acest miniretur, știam că vom întâlni doi adversari din top 3 în primele patru etape. Dacă spuneam că luăm șase, șapte puncte, ar fi fost o medie decentă. Cu șapte puncte după trei jocuri și cu șansa de a câștiga cu Dinamo, există acum un pic de frustrare. Dar nu avem timp să ne gândim la ce a fost, pentru că riscăm să pierdem pe viitor.

O să fie un alt tip de meci, cu o echipă care are un antrenor nou și care va găsi energia de a da altceva, pentru că așa se întâmplă de obicei. Va fi mai organizată defensiv, pentru că știm cu toții stilul lui Claudiu Niculescu. Trebuie să jucăm foarte repede că să-i putem desface și să fim foarte atenți în apărare. Ei joacă pe contraatac, au făcut-o așa și cu Prepe, și nu cred că o pot schimba în doar două zile.

Plecăm în ziua jocului și încercăm să ne odihnim astăzi, să stăm liniștiți. Este o deplasare de doar o oră și jumătate. Când jucam la Dinamo și stăteam la Săftica, până la stadion, pentru că se construia în zona de nord a Bucureștiului, făceam două ore cu autocarul. Eram blocați în trafic, chiar și cu echipaj de poliție în față. Și am câștigat campionate și meciuri în cupele europene, așa că nu este o problemă”, a transmis și Zicu.

Jocul din turul sezonului regular a fost unul cât se poate de echilibrat. Farul - Unirea s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.