Rafael Nadal oferă primul indiciu al retragerii sale: „Roger părăsind circuitul înseamnă că o parte din mine pleacă cu el!”

Roger Federer (41 de ani) și Rafael Nadal (36 de ani) au trăit o partidă dureroasă din punct de vedere emoțional, în Cupa Laver. Luându-și rămas-bun lumii tenisului în această formulă, cei doi rivali au declarat cuvinte mărețe la conferința de presă, organizată după meciul cu Frances Tiafoe și Jack Sock.

Nadal și Federer au avut minge de meci în partida de retragere a tenismenului elvețian, dar rezultatul final le-a fost potrivnic, însă lumea tenisului nu va ține minte scorul, ci valurile de emoții de la finalul evenimentului.

„Pentru mine a fost o onoare imensă să particip la acest moment istoric în sportul nostru. Roger părăsind circuitul înseamnă că o parte din mine pleacă cu el, după toate momentele în care s-a aflat de partea opusă a fileului, în cele mai importante momente ale vieții mele. A fost emoționant să-i vedem familia, e dificil să descriu ce am simțit.

În viața familială și personală, probabil că nu abordăm viața prea diferit. Din acest motiv putem avea încredere unul în altul, putem vorbi des și liber, cu încredere. Să ai pe cineva ca Roger, cu care să te simți în siguranță, vorbind despre chestiuni personale, e un lucru extrem de frumos. Mă bucur că împărtășim toate țelurile importante ale vieții.

Sunt foarte mândru de cariera lui, dar și mai fericit că ne încheiem carierele ca prieteni, după tot ce am trăit împreună pe teren, ca rivali,” a spus Rafael Nadal, notează Punto de break.

They actually held hands. This wouldn’t be better if scripted.

Tennis ♥️♥️♥️♥️ pic.twitter.com/NT7Cyv27Rt