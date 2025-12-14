Angelescu, furibund după Rapid - Oțelul 0-2: "Pur și simplu e bătaie de joc! A fost execrabil"

Oțelul s-a impus după golurile marcate de Nuno Pedro (17') și Paul Iacob (80'), a doua reușită venind în urma unei lovituri libere de la mare distanță. Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a recunoscut că echipa sa nu a făcut un meci strălucit, însă a criticat în termeni duri arbitrajul.



Victor Angelescu, critici dure îndreptate spre arbitraj după Rapid - Oțelul 0-2

La fel ca antrenorul Costel Gâlcă, Angelescu a reclamat cel puțin două penalty-uri neacordate Rapidului în meciul cu Oțelul, dar și alte faze în care gazdele ar fi fost dezavantajate.

Partida Rapid - Oțelul l-a avut la centru pe arbitrul Cristian Moldoveanu, în timp ce în camera VAR s-au aflat Radu Petrescu și Lucian Rusandu.



"A fost o partidă proastă, e clar. Trebuie să felicităm Oțelul. Din păcate, în momentele în care am jucat bine și am avut ocazii, am ratat, ceea ce până acum nu se întâmpla. A venit acel al doilea gol din lovitură liberă, care putea fi evitat. Nu am făcut o partidă care să mă mulțumească.



Cred că am avut un penalty clar înainte de faza cu Koljic. La Koljic mi se pare penalty. Și la Kramer mi se pare penalty încă din prima repriză. În afară de penalty-uri, arbitrajul a fost pur și simplu execrabil. Din minutul 2 până la final, pur și simplu ne-a frustrat maxim și a luat niște decizii total dubioase. Avem superioritate 3 contra 2 și oprește jocul pentru că e Joao Paulo pe jos.



Lui Gojkovic aproape îi rupe piciorul, e de portocaliu și nu dă lovitură liberă. La ultima fază avem corner clar, dar se dă aut de poartă și oprește meciul. Au dat faulturi care nu există, penalty nu ne dă. Pur și simplu e bătaie de joc! Și nici nu am jucat la Galați ca să zică că le dă 20% acasă", a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

