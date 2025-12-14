Angelescu, furibund după Rapid - Oțelul 0-2: "Pur și simplu e bătaie de joc! A fost execrabil"

Angelescu, furibund după Rapid - Oțelul 0-2: Pur și simplu e bătaie de joc! A fost execrabil Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid a pierdut partida cu Oțelul Galați, disputată în Giulești, scor 0-2, și a ratat șansa de a-și consolida prima poziție din Superliga.

TAGS:
Victor AngelescuRapidOtelul Galati
Din articol

Oțelul s-a impus după golurile marcate de Nuno Pedro (17') și Paul Iacob (80'), a doua reușită venind în urma unei lovituri libere de la mare distanță. Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a recunoscut că echipa sa nu a făcut un meci strălucit, însă a criticat în termeni duri arbitrajul.

Victor Angelescu, critici dure îndreptate spre arbitraj după Rapid - Oțelul 0-2

La fel ca antrenorul Costel Gâlcă, Angelescu a reclamat cel puțin două penalty-uri neacordate Rapidului în meciul cu Oțelul, dar și alte faze în care gazdele ar fi fost dezavantajate.

  • Partida Rapid - Oțelul l-a avut la centru pe arbitrul Cristian Moldoveanu, în timp ce în camera VAR s-au aflat Radu Petrescu și Lucian Rusandu.

"A fost o partidă proastă, e clar. Trebuie să felicităm Oțelul. Din păcate, în momentele în care am jucat bine și am avut ocazii, am ratat, ceea ce până acum nu se întâmpla. A venit acel al doilea gol din lovitură liberă, care putea fi evitat. Nu am făcut o partidă care să mă mulțumească.

Cred că am avut un penalty clar înainte de faza cu Koljic. La Koljic mi se pare penalty. Și la Kramer mi se pare penalty încă din prima repriză. În afară de penalty-uri, arbitrajul a fost pur și simplu execrabil. Din minutul 2 până la final, pur și simplu ne-a frustrat maxim și a luat niște decizii total dubioase. Avem superioritate 3 contra 2 și oprește jocul pentru că e Joao Paulo pe jos. 

Lui Gojkovic aproape îi rupe piciorul, e de portocaliu și nu dă lovitură liberă. La ultima fază avem corner clar, dar se dă aut de poartă și oprește meciul. Au dat faulturi care nu există, penalty nu ne dă. Pur și simplu e bătaie de joc! Și nici nu am jucat la Galați ca să zică că le dă 20% acasă", a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.


Costel Gâlcă: ”De ce mai avem VAR?”

Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a criticat și el deciziile de arbitraj la interviurile acordate după joc.

„Am spus și înainte că au jucători foarte buni, iar jocul se va decide ori în benzi, ori la mijloc. Au fost mult mai buni în prima repriză, n-am reușit să avem situații clare, cel puțin în prima repriză.

Puteam să schimbăm soarta meciului, dar n-a fost să fie. Cred că și arbitrajul, nu neapărat în meciul ăsta, dar și în meciul cu Csikszereda... decizii eronate. Nu ia asta din meritul adversarului, o echipă bine așezată în teren, dar nu știu când o să primim un penalty.

(n.r. - despre faza la care Rapid a cerut penalty) Pentru mine, e penalty! De ce mai avem VAR? Pentru unii, judecă altfel, dar în fine. Nu ne-am atins obiectivul, nu am făcut un joc foarte bun în prima repriză, cam asta a fost cheia meciului. Mă îngrijorează arbitrajul, asta e, n-am vorbit niciodată, dar asta e... sper să ne revenim, să facem un meci bun cu FCSB, dar ar trebui să ne uităm și la arbitraj.

(n.r. - despre golul marcat de Paul Iacob) A fost un gol pe care Aioani putea să-l scoată, dar asta e, se mai întâmplă. Era un moment bun pentru noi, să ne desprindem, dar știam ce echipă avem în față, că nu avem un meci ușor, dar mai sunt și alte elemente care nu depind numai de noi.

(n.r. - despre FCSB) Trebuie să avem un joc mult mai bun, FCSB e o echipă importantă, a arătat-o și în meciurile din cupele europene că poate să revină și că are calitate”, a spus Costel Gâlcă, la flash-interviu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești &icirc;nghețate
ULTIMELE STIRI
Bogdan Racovițan a semnat: Sunt foarte fericit și m&acirc;ndru
Bogdan Racovițan a semnat: "Sunt foarte fericit și mândru"
Dinamo - Metaloglobus, de la 17:45. Capitolele la care &rdquo;c&acirc;inii&rdquo; lui Zeljko Kopic sunt numărul 1 &icirc;n Superligă!
Dinamo - Metaloglobus, de la 17:45. Capitolele la care ”câinii” lui Zeljko Kopic sunt numărul 1 în Superligă!
Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea
Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea
Petrolul Ploiești - U Cluj, de la 15:30. Cum &icirc;i numește LPF pe cei doi antrenori
Petrolul Ploiești - U Cluj, de la 15:30. Cum îi numește LPF pe cei doi antrenori
Brazilianul Ronaldo, note de Ilie Năstase &icirc;n fața lui Alcaraz: cum se mișcă fostul atacant legendar pe terenul de tenis
Brazilianul Ronaldo, note de Ilie Năstase în fața lui Alcaraz: cum se mișcă fostul atacant legendar pe terenul de tenis
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: &bdquo;E numai vina lui!&rdquo;

Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: „E numai vina lui!”

Ce mutare a făcut Dinamo: &bdquo;&Icirc;mi place mult!&rdquo;

Ce mutare a făcut Dinamo: „Îmi place mult!”

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

Gigi Becali &icirc;ncearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali încearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă &icirc;n Superliga: &bdquo;E Maradona!&rdquo;

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă în Superliga: „E Maradona!”

Fostul coleg al lui Hagi și Belodedici a preluat naționala aflată pe locul 105 &icirc;n clasamentul FIFA

Fostul coleg al lui Hagi și Belodedici a preluat naționala aflată pe locul 105 în clasamentul FIFA



Recomandarile redactiei
Bogdan Racovițan a semnat: Sunt foarte fericit și m&acirc;ndru
Bogdan Racovițan a semnat: "Sunt foarte fericit și mândru"
Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea
Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea
Prima plecare a iernii de la Universitatea Craiova: Am discutat cu el
Prima plecare a iernii de la Universitatea Craiova: "Am discutat cu el"
Brazilianul Ronaldo, note de Ilie Năstase &icirc;n fața lui Alcaraz: cum se mișcă fostul atacant legendar pe terenul de tenis
Brazilianul Ronaldo, note de Ilie Năstase în fața lui Alcaraz: cum se mișcă fostul atacant legendar pe terenul de tenis
Ofertă pentru Mihai Stoica: &rdquo;Bani mai mulți dec&acirc;t la FCSB!&rdquo;
Ofertă pentru Mihai Stoica: ”Bani mai mulți decât la FCSB!”
Alte subiecte de interes
Rapid insistă pentru transferul lui Ianis Hagi: Trebuie să ajungem la un acord. Au fost discuții cu toată lumea
Rapid insistă pentru transferul lui Ianis Hagi: "Trebuie să ajungem la un acord. Au fost discuții cu toată lumea"
Victor Angelescu a reacționat, după ce șefii Rapidului au &icirc;ncheiat negocierile cu Marius Șumudică
Victor Angelescu a reacționat, după ce șefii Rapidului au încheiat negocierile cu Marius Șumudică
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: &rdquo;Păi tu meritai victoria?&rdquo; / &rdquo;A fost teatru?&rdquo;
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără &icirc;nfr&acirc;ngere &icirc;n Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat &icirc;n ultimul minut
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără înfrângere în Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat în ultimul minut
CITESTE SI
Secretele din &bdquo;Singur Acasă&rdquo;, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum &bdquo;băiețelul uitat acasă&rdquo;. GALERIE FOTO

stirileprotv Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

stirileprotv Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de România

Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care &icirc;l avea zilnic și care i-a pus viața &icirc;n pericol

stirileprotv Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care îl avea zilnic și care i-a pus viața în pericol

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!