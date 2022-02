Rafael Nadal și-a dezvăluit cel mai dur moment din carieră: „Am făcut ceva ce nu fac niciodată, iar lumea mi s-a prăbușit în cap”

Rafael Nadal a jucat cinci finale în turneul de la Wimbledon, dar s-a impus doar în ultimele acte ale edițiilor din 2008, respectiv 2010. În 2006 și 2007, Roger Federer l-a oprit pe tânărul tenismen spaniol, în vârstă de 20, respectiv 21 de ani la acea vreme din a-și îndeplini obiectivul suprem în tenis, anume adjudecarea statutului de campion la Wimbledon.

Dacă în 2006, Federer l-a învins cu o relativă claritate pe Nadal, 6–0, 7–6, 6–7, 6–3, finala din 2007 a fost dramatică, diferența fiind făcută de tenismenul elvețian în setul decisiv, într-o partidă memorabilă, încheiată 7–6, 4–6, 7–6, 2–6, 6–2.

Rafael Nadal: „Atunci am făcut ceva ce nu fac niciodată. M-am gândit, în timpul punctului: 'Am câștigat Wimbledon!'”

Why do we need Hollywood tennis movies when we have real life tennis pic.twitter.com/PpQSDJGvvH — carla (monse) ❤️ (@moyinis) February 11, 2022

În data de 6 iulie 2008, Roger Federer și Rafael Nadal se întâlneau pentru a treia oară consecutiv în finala întrecerii de Grand Slam de la Wimbledon, Nadal reușind în premieră succesul visat, dar nu înainte de a rata o minge de meci în tiebreak-ul setului 4.

Partida s-a încheiat după 4 ore și 48 de minute de joc, multe voci din lumea tenisului considerând-o cea mai spectaculoasă finală de Grand Slam a Erei Open.

Într-un interviu recent acordat, Nadal cataloghează acea minge de meci ratată ca fiind cel mai dur punct pierdut vreodată și dezvăluie că, înainte ca Federer să lovească un passing shot perfect, de manual, a făcut un lucru pe care nu îl face niciodată, anume s-a bucurat prematur, înainte de a aștepta încheierea punctului.

Nadal l-a învins pe Federer în finala Wimbledon 2008, scor 6–4, 6–4, 6–7, 6–7, 9–7, nu înainte să piardă cu 10-8 tiebreak-ul de infarct al setului penultim.

Rafael Nadal: „Passing-ul a trecut pe lângă mine, iar lumea mi s-a prăbușit în cap.”

„În opinia mea, cel mai dificil punct jucat în toată cariera a avut loc în finala turneului de la Wimbledon, ediția 2008.

Cel mai greu punct de digerat pe care mi-l pot aminti a fost când Federer a lovit acel passing shot de backhand, în setul patru, pentru a salva minge de meci.

Am avut minge de meci în tiebreak. Am servit la exterior, a returnat slice pe mijlocul terenului, unde puteam să o lovesc cel mai bine, la o înălțime medie, am lovit un forehand drive și am făcut ceva ce nu fac niciodată. M-am gândit: 'Tocmai am câștigat Wimbledon-ul!'

Am lovit forehand-ul și 'pam!', passing-ul a trecut pe lângă mine, iar lumea mi s-a prăbușit. Pentru mine, să câștig Wimbledon era visul meu.

Ar fi fost prima oară, după două finale pierdute, era cel mai tare lucru imaginabil,” a dezvăluit Rafael Nadal, într-un interviu acordat pentru canalele media ale Academiei Rafa Nadal de Movistar.

Câștigând Australian Open 2022, Rafael Nadal a ajuns să aibă în palmares minim 2 trofee în toate cele 4 Grand Slam-uri și i-a depășit pe Roger Federer și Novak Djokovic în premieră în clasamentul all-time care numără trofeele de mare șlem câștigate (21, respectiv 20, 20).

Jucătorii cu cele mai multe titluri de Grand Slam