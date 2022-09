Rafael Nadal a fost trup și suflet alături de Roger Federer, în meciul de retragere al rivalului elvețian.

Nadal și Federer s-au ținut de mână în momentele delicate de după încheierea partidei, când cei doi mari tenismeni au plâns ca doi copii, într-o succesiune de cadre care vor rămâne impregnate în mințile fanilor „Fedal” pentru totdeauna.

Rafael Nadal, stresat de situația problematică în care se află soția sa, Maria Francisca Perello

„Sunt o persoană foarte sensibilă și nu am nicio reținere în a-mi arăta sentimentele și a plânge. Cred că uneori e bine să eliberezi toate emoțiile pe care le porți în interior și să lași lucrurile în urmă.

Sunt convins că vom mai împărți momente memorabile și vom mai juca împreună pe terenul de tenis,” a spus Nadal, după meciul jucat alături de Federer, în Cupa Laver.

„Au fost săptămâni dificile. Am dormit câteva ore per noapte în ultimele zile, iar acest stres e dificil de gestionat, fiind diferit de stresul pe care îl resimt în cariera mea. Acasă, situația e mai complicată decât de obicei, dar, din fericire, totul e mai bine acum, așa că am putut să vin aici, lucru care a fost foarte important pentru mine și pentru Roger.

Avem o relație grozavă, știu că a fost un an dur pentru el, cu accidentarea și că a depus eforturi fizice și psihice uriașe, pentru a reveni. E fantastic că a putut să se retragă pe teren. Nu aș fi putut să ratez această ocazie, în ciuda situației mele personale,” a adăugat Rafael Nadal, notează Punto de break.

Nadal a crezut că se va retrage după Roland Garros 2022

„La ora actuală, nu mă simt bine, nu voi continua să joc. Nu o să neg, am văzut retragerea venind, de-a lungul acestui sezon. Sincer, am crezut că turneul de la Roland Garros din acest an va fi ultimul al carierei mele de tenismen profesionist. După acel turneu, totul a mers prost.

A fost o serie de ghinioane la nivel fizic, care s-au adăugat situației personale de acasă. În orice caz, nu vreau să mă gândesc la retragere, în acest moment. Prioritatea numărul unu rămâne să revolz problema de acasă, după care îmi voi pune la cale viața. Am nevoie de liniște și pace, atât în viața personală, cât și din punct de vedere profesional,” a completat Rafael Nadal, în conferința de presă organizată după meciul de retragere a lui Roger Federer.