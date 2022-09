Roger Federer (41 de ani) s-a bucurat să se retragă într-o atmosferă atât de călduroasă, care a onorat cum se cuvine o carieră de peste două decenii petrecută la cel mai înalt nivel al tenisului mondial.

Arena O2 din Londra a asistat în lacrimi la discursul de retragere al tenismenului elvețian, în care acesta s-a abținut cu mare dificultate să nu izbucnească într-un plâns incontrolabil. În ultimul interviu oferit pe teren, Federer le-a oferit o mențiune specială femeilor care i-au marcat viața - mama sa, Lynette Federer - și soția sa, Mirka.

„Sunt fericit, nu sunt trist. M-am bucurat să-mi leg șireturile pentru o ultimă dată. M-am temut să nu-mi rup gamba sau sănu-mi trosnesc spatele, dar sunt fericit că am terminat meciul cu bine. Meciul a fost grozav, nu aș putea fi mai mulțumit de atât. Să joc cu Rafa în aceeași echipă a fost uimitor.

Mă bucur că nu m-am retras singur. Întotdeauna m-am considerat un jucător de echipă, chiar dacă tenisul individual nu-ți permite să explorezi această parte.

Nu trebuia să se întâmple așa. A fost călătoria perfectă. Aș repeta-o de la zero. În imaginația mea nu puteam să vorbesc, așa că mă descurc mult mai bine decât mi-aș fi închipuit.

Soția mea m-a sprijinit atât de mult. Ar fi putut să mă oprească de mult, dar nu a făcut-o. M-a ajutat să continui să joc, e uimitor, îți mulțumesc,” a spus Roger Federer, printre lacrimi.

La finalul discursului, Mirka Federer a coborât din tribune pe teren, unde și-a îmbrățișat soțul. Între cei doi a avut loc un scurt dialog, fragmentat de lacrimi și săruturi prin care cei doi s-au alinat în acest moment puternic emoțional.

Roger Federer s-a retras din tenis după o înfrângere suferită alături de marele prieten și rival, Rafael Nadal, într-un meci jucat în compania americanilor Jack Sock și Frances Tiafoe.

